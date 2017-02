Dordogne : mis en cause par le maire de Sarlat, Jérôme Peyrat contre attaque

Ce lundi matin, le maire de Sarlat Jean Jacques de Peretti a mis en cause Jérôme Peyrat, ancien patron du parti Les Républicains et concurrent pour les législatives en Périgord noir. Il dénoncait notamment "une déliquescence du parti" lorsque ce dernier était aux commandes. Jérôme Peyrat lui répond

Le maire de Sarlat Jean Jacques de Peretti était invité ce lundi matin sur France Bleu Périgord. L'occasion pour lui d'expliquer les raisons de sa décision de rendre sa carte des Républicains. Et de partir pour une candidature en solitaire dans la quatrième circonscription. Il a notamment expliquer ne pas avoir l'intention de voter pour François Fillon pour la présidentielle.

Mais il a aussi dénoncé les "combines" dans la fédération de Dordogne, dénonçant l’investiture Jérôme Peyrat. "Ce que l'on a pas pu obtenir sur le terrain, on va le chercher à Paris" a-t-il lâché, parlant de déliquescence du parti quand le maire de La Roque Gageac en était le président.

Alors si officiellement, Jérôme Peyrat ne souhaite pas entretenir la polémique, le maire de La Roque Gageac n'en pense pas moins.

Jean Jacques de Peretti © Maxppp - Maxppp

Officiellement, c'est silence radio. Pas question pour Jérôme Peyrat de dire tout le bien qu'il pense de Jean Jacques de Peretti. Non, le candidat investi par les Républicains pour les législatives en Périgord noir est en vacances. Loin, coupé des turpitudes d'une vie politique en ébullition. Pas question dit-il d'entretenir la polémique.

Réponse piquante mais sans insultes

Et pourtant... Jérôme Peyrat n'a pas franchement apprécié la sortie de son ancien camarade. Et il en a ras le bol. D'ailleurs glisse-t-il agacé, "Jean Jacques de Peretti a essayé de faire revenir en haut lieu sur mon investiture jusqu'à la dernière minute".

Quant aux accusations de déliquescence du parti lorsque Jérôme Peyrat le dirigeait en Dordogne, l'ex président de l'UMP et des Républicains est très clair. "Jean jacques de Peretti m'a toujours soutenu" rappelle-t-il.. "Je ne l'ai par exemple pas beaucoup entendu râler quand il a été investi aux sénatoriales" ajoute-t-il. Une réponse piquante mais sans insultes ni de phrases définitives. Il faut dire que Jérôme Peyrat ne veut pas se fâcher définitivement. Au cas où les voix du maire de Sarlat ne lui soient indispensables pour s'imposer dans un éventuel second tour. "Il sera bien obligé de me rejoindre" veut croire Jérôme Peyrat.