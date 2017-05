Dordogne : "Nicolas Hulot s'est laissé prendre par l'assiette au beurre et les sirènes du pouvoir"

L'écologiste Gérard Charollois, par ailleurs juge au tribunal de Périgueux, ex candidat déclaré à la présidentielle, s'en prend vivement à Nicolas Hulot, après sa nomination au ministère de la transition écologique et solidaire. Pour lui, il risque de n'être qu'un "trophée"

A peine nommé, déjà vivement critiqué. Nicolas Hulot a été nommé ministre de la transition écologique et solidaire du gouvernement d'Emmanuel Macron. Le célèbre écologiste très médiatique, se lance donc pour la première fois dans une responsabilité politique de haut niveau.

Et pour certains écologistes du Périgord, il risque bien de n'être qu'un "trophée". "C'est le cas de Gérard Charollois, président de la convention vie et nature en Dordogne, juge au tribunal de Périgueux et ex candidat déclaré à la présidentielle. "Moi je pense qu'en tant qu'écologiste ce qui m'intéresse, c'est ce qui est concret, et je crains que ce ne soit qu'une prise de guerre, si je lis les propositions du candidat Macron, elles ne sont guère encourageantes en matière d'écologie".

"Je regrette qu'un homme de la popularité de Nicolas Hulot se soit pour la première fois de sa carrière laissé prendre par l'assiette au beurre et les sirènes du pouvoir" dit Gérard Charollois

"Concrètement, je crains qu'il n'y ait pas grand chose à attendre. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la nomination de quelqu'un, mais la politique qui sera faite. Je crains que sur le plan de la protection de la faune, il n'y ait pas grand chose de nouveau".