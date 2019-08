Dordogne : opération sécurité routière pour le ministre des relations avec le Parlement

Boulazac, France

Le ministre des relations avec le Parlement a participé à une opération de contrôle et de prévention routière sur l'aire du Manoire à Boulazac ce lundi 12 août. Marc Fesneau a notamment rencontré des bénévoles de la sécurité routière, des agents de VINCI Autoroute, et des gendarmes. Il a également testé plusieurs dispositifs comme des lunettes qui donnent le sentiment d'être saouls ou encore un simulateur de conduite.

Sensibiliser davantage

Marc Fesneau a joué le jeu : il a testé chacun des stands installés sur l'aire du Manoire pour les usagers de la route. Un bon moyen pour le ministre chargé des relations avec le Parlement "de faire prendre conscience à chacun des risques". A deux reprises, le ministre a conduit un véhicule sur un simulateur de conduite et, comme la majorité des utilisateurs, s'est fait surprendre par l'accident. "On voit que les distances de freinage sont vraiment longues, peut-être plus qu'on ne l'imagine", a-t-il noté. Selon lui ce genre d'opération de sensibilisation devrait se faire plus fréquemment sur les routes.

Le ministre chargé des relations avec le Parlement a également été interrogé sur de possibles retours aux 90km/h. Marc Fesneau affirme qu'il a toujours défendu le passage à une limitation à 80km/h : "les quelques vies sauvées, c'est essentiel. _Une mesure de sécurité routière n'est jamais populaire [...] mais nécessaire_", a-t-il souligné. En Dordogne, certaines routes pourraient repasser à 90km/h, comme le souhaite le Président du département, Germinal Peiro.

Marc Fesneau salue le travail de "tous les acteurs de la prévention et de la sécurité routière" © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

35 accidents impliquant des personnels de VINCI Autoroutes

Alors que Marc Fesneau était en visite sur le thème de la sécurité routière, un 35ème accident de la route des personnels de VINCI Autoroute est survenu en ce week-end du 10 août. Le ministre a souligné le travail de sécurisation réalisé par la compagnie : "Je suis impressionné par leur travail sur la question de l'accidentologie de leurs agents. [...] Une fois de plus, _nous devons faire d'avantage de prévention et de rappel des règles pour éviter ces accidents"_, a-t-il conclu.