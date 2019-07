Dordogne : où partent nos politiques en vacances ?

Dordogne, France

Il va passer ses vacances en Dordogne : Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement a choisi de passer quelques jours dans un gîte du Périgord.

Globalement, les 36 membres du gouvernement sont désormais en vacances. Depuis le dernier conseil des ministres ce mercredi et pour trois semaines.

Pays Basque, Bretagne, Vaucluse, Normandie ou encore donc Périgord. Ils doivent en tout cas rester joignables en permanence. Les politiques de Dordogne eux aussi ont déjà réservé leurs vacances ou sont même déjà partis.

Il y a d'abord ceux qui ont décidé de rester en famille en Dordogne. Pour Jean Pierre Cubertafon, député MODEM du Périgord vert ce sera vacances avec les petits enfants dans sa maison de Lanouaille avec visites de châteaux en Périgord noir au programme.

Le sénateur Bernard Cazeau lui restera chez lui en ribéracois. Pas de très grand voyage non plus pour Michel Delpon. Le député du bergeracois ira à Gujan Mestras en Gironde en famille avec au menu des huitres, du rosé et blanc de Bergerac ainsi qu'un petit jogging de 10 km tous les deux ou trois jours parce qu'il faut bien s'entretenir.

Enfin Colette Langlade, la vice-présidente du département elle, va marcher à Belle-Ile en mer en Bretagne.

Peu de vacances à l'étranger

Quant Antoine Audi, le maire de Périgueux sera en Corse pour des vacances qu'il espère inspirantes à la lecture de "L'Archipel Français" le dernier livre de Jérôme Fourquet.

Et puis il y a ceux qui iront un peu plus loin. Le programme, c'est pêche canoë et paella pour Germinal Peiro, le président du Département ,près de Valence en Espagne. Et tourisme et découverte pour Daniel Garrigue : Le maire de Bergerac est en Bulgarie après avoir traversé la Slovénie et la Serbie en voiture.