On pourrait dire qu'il s'agit des premiers dommages collatéraux en Dordogne de l'affaire des déclarations de Laurent Wauquiez, le président LR devant les étudiants lyonnais. Le maire LR de Ribérac, Patrice Favard annonce ce vendredi midi qu'il quitte son parti. Il estime qu'il n'est plus en accord avec son parti "Les Républicains" : " la décision n'était pas facile à prendre, après tant d'années de combats et d'aventures partagés, mais j'ai décidé de quitter LR".

Ancien secrétaire général de l'UMP

Elu à la mairie de Ribérac en 2014, Patrice Favard est une cheville ouvrière du parti en Dordogne depuis une vingtaine d'années. Le quinquagénaire a notamment été secrétaire général de l'UMP et collaborateur au conseil général des élus d'opposition du groupe de "l'Union des démocrates de Dordogne". L'année dernière déjà, ce juppéiste avait pris du recul avec son parti en expliquant publiquement qu'il ne ferait pas campagne pour François Fillon.

" La ligne désormais suivie et les dernières polémiques me confortent dans mon choix"

Dans son message posté sur facebook, Patrice favard s' explique: " la ligne désormais suivie et les dernières polémiques me confortent dans mon choix". L'élu ribéracois ne renie pas pour autant sa famille politique " mes valeurs restent inchangées et je crois toujours autant, sinon plus, en une droite et un centre construits autour de principes humanistes, sociaux, fidèles à la construction européenne, soucieux de l'avenir de nos territoires ruraux".

Le maire de Ribérac annonce qu'il a rejoint il y a quelques semaines, le mouvement de la "France Audacieuse" de Christian Estrosi. Dans son sillage, une autre élue LR, Amélie Léger, conseillère municipale de Trélissac, annonce elle aussi sur son compte facebook qu'elle quitte LR. Amélie léger qui est la collaboratrice de Patrice Favard à la mairie de Ribérac.