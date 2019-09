Dordogne : Patrick Palem est officiellement le candidat LREM à Périgueux pour les Municipales 2020

Périgueux, France

Patrick Palem se présente pour devenir maire de Périgueux sous l'étiquette de la République en Marche. Les élections municipales sont prévues le 15 et le 22 mars 2020. Son nom proposé en juillet dernier a été officiellement validé ce mercredi 4 septembre par le Bureau exécutif de la République en Marche à Paris.

Patrick Palem a fondé la Socra, l'entreprise de restauration d’œuvres d'art à Marsac-sur-l'Isle. Il avait été auparavant investi par le Modem, allié du parti d'Emmanuel Macron.

Dans son communiqué, le Bureau LREM, estime que cette désignation est "une chance pour Périgueux" et que Patrick Palem a "des compétences, un parcours et des valeurs qui sont autant d'atouts pour relever le défi de la transformation et de la redynamisation de Périgueux".