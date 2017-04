Dordogne : première inauguration publique pour Jacques Auzou depuis son AVC

Le maire de Boulazac et président du Grand Périgueux a effectué sa première inauguration en temps que président du Grand Périgueux depuis son accident vasculaire cérébral il y a 5 mois. C'était ce lundi à Saint Pierre de Chignac pour poser la première pierre du futur gymnase intercommunal

Jacques Auzou va mieux. C'est en tout cas le message que le vice président du conseil départemental a fait passer ce lundi. Celui qui est aussi président du Grand Périgueux et maire de Boulazac effectuait sa toute première inauguration publique à Saint Pierre de Chignac. Appuyé sur une canne, mais sur ses deux jambes.

C'était lors de l'inauguration de la traverse du bourg et de la maison médicale de la commune. Mais surtout de la pose de la première pierre du gymnase de Saint Pierre, le futur gymnase sud de l'agglo.

Cinq mois presque exactement après son AVC, et après de longues semaines de rééducation au centre de la lande, il a donc retrouvé toutes ses fonctions.

Jacques Auzou à Saint Pierre de Chignac © Radio France - Antoine Balandra

"Je vais essayer de vous démontrer que je ne suis pas mort et qu'il va falloir faire avec moi encore quelques années" a déclaré Jacques Auzou

Il dit retrouver sa forme au fil des jours et pour lui, "cela a été un plaisir" dit-il de revenir aux affaires. "Je suis dans la vie, et je veux me battre pour me réadapter le plus vite possible" a-t-il lâché.