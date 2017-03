Dordogne : près de 900 Périgourdins adhèrent au mouvement de Macron

Ils étaient une cinquantaine ce jeudi a assisté à la réunion départementale du mouvement local En Marche ! d'Emmanuel Macron. Dans le public, des bleus de la politique et des déçus

"Qui ne s'est jamais intéressé à la politique, qui n'y a jamais participé ?" A cette question, deux personnes se lèvent fièrement ce jeudi soir à Sarlat, salle Pierre Denoix. Ici, à la réunion départementale d'En Marche, le mouvement politique d'Emmanuel Macron, ce n'est pas une honte de bouder la politique, au contraire. Les cinquante personnes présentes ce soir-là ne sont plus satisfaites des élus et préfèrent parier sur l'ancien ministre de l'Economie.

Les politiques actuels "sont poussiéreux et il y en a marre", s'énerve Alain Caminade. A 72 ans, ce retraité a mis les pieds dans son premier meeting politique il y a à peine deux semaines. C'était à Souillac pour voir Emmanuel Macron et il a été séduit.

" Il a du peps. Il faut le dire, on a envie d'être son ami, il est abordable." - Alain Caminade, retraité de Sarlat.

Jeunesse et nouveauté

Emmanuel Macron plait parce qu'il est jeune. Dans la salle, Anne-Sarah n'a pas l'âge de voter. Mais peu importe, le candidat d'En Marche est déjà dans le coeur de cette adolescente de 16 ans. "J'ai l'impression qu'il peut mieux me comprendre vu qu'il est plus proche de moi en âge. Il veut tout chambouler et c'est cet esprit de révolution que j'adore."

Mais dans le public, il y a aussi des déçus comme Claudine Le Barbier, ancienne maire Les Républicains de Belvès. Ce n'est pas la politique qui l'irrite mais le candidat en qui elle a cru : François Fillon. "J'ai voté pour Fillon à la primaire mais ces révélations, ce n'est pas possible." Du coup, elle est venue se renseigner ce jeudi. "Macron, pourquoi pas ? Il n'est ni de droite ni de gauche ?"

LIRE AUSSI : Dordogne : 750 périgourdins ont rejoint Macron

Selon le mouvement En Marche local, ils seraient déjà 876 Périgourdins à avoir parié officiellement sur ce candidat et son projet plein de "nouveautés".