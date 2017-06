Dordogne : quand le FN se déchire en public devant le tribunal de Bergerac

Les deux anciens numéro 1 du FN en Dordogne, Eric Villemagne et Robert Dubois, tous les deux candidats pour les législatives dans la deuxième circonscription, se sont affrontés par avocats interposés devant le tribunal de Bergerac pour savoir qui est le candidat légitime

Les bisbilles continuent de déchirer le FN Dordogne. Ce vendredi, les deux anciens numéro 1 du parti en Dordogne se sont affrontés devant le tribunal à Bergerac.

Tous les deux prétendent être LE candidat investi par le Front National dans la 2e circonscription, celle du bergeracois. Le FN avait investi Eric Villemagne, avant de l'exclure du parti et de lui retirer l'investiture au dernier moment au prétexte qu'il a choisi Wilfried Peyronnet, ex FN qui avait démissionné pour créer son propre parti. Le FN a donc investi Robert Dubois, le prédécesseur d'Eric Villemagne, et conseiller régional.

Robert Dubois (FN) lors du débat du premier tour des départementales en Dordogne. © Radio France - Pierre Breteau

Sauf qu'Eric Villemagne ne l'entend pas de cette oreille. Il a certes été depuis réintégré dans le parti. Mais il demande au tribunal de reconnaître que c'est bien lui le VRAI candidat FN. Il demande aussi 15 mille euros de dommages et intérêts.

Les avocats de Robert Dubois eux ont plaidé l'incompétence du tribunal dans cette affaire qui est interne au parti ont-ils expliqué. Si cela concerne l'adhésion d'un membre, cela dépend du TGI de Nanterre ont-ils plaidé. Si c'est une investiture, le juge judiciaire n'a pas son mot à dire selon eux.

Faux répond l'avocate d'Eric Villemagne, qui dans un débat très technique a demandé au tribunal de se déclarer compétent. Et de reconnaître l'investiture d'Eric Villemagne comme candidat du parti.

Bataille interne au FN

Le jugement a été mis en délibéré au 7 juin prochain, soit juste avant le premier tour des législatives. Mais en attendant, c'est donc le statu quo. Eric Villemagne dit rester candidat, même s'il reconnaît n'avoir aucun tract à distribuer. "Mais je ne fais de rétention, je suis entré au FN pour la droiture, je reste droit, je ne fais pas d'obstruction" dit-il. Ajoutant vouloir que le FN tranche lui aussi. Et le recontacte rapidement.

"J'ai perdu une demi-journée de campagne et 900 euros d'avocat" se désole de son côté Robert Dubois

Le candidat désigné par le FN poursuit : "Monsieur Villemagne est dans la vengeance, donc pour moi ce n'est pas un vrai patriote, cela risque de perturber un peu l'élection, mais je pense que les bergeracois ne se laisseront pas tromper".

Le FN affiche malgré tout ses déchirures. A la barre un avocat va même jusqu'à ironiser. "Dans cette histoire, c'est un peu comme la pub pour canada dry" lache -t-il. "Ca a le nom du FN, ça sonne comme le FN, mais ce n'est pas forcément le FN."