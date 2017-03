Dordogne : quel avenir pour les socialistes qui soutiennent Emmanuel Macron ?

À 31 jours de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron continue d'engranger les soutiens d'élus socialistes. Ce jeudi, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense annonce qu'il soutiendra le candidat En Marche !. En Dordogne les élus du PS prennent-ils les menaces d'exclusion du parti au sérieux ?

En Dordogne, une vingtaine d'élus de tous bords parrainent Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Mardi dernier, Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste répétait qu'il ne serait fait aucun cadeau aux élus qui ne soutiendraient pas Benoît Hamon, le candidat socialiste, vainqueur des primaires de la gauche. "J'ai dit qu'il y aurait des sanctions pour ceux qui parraineraient Emmanuel Macron, ils ont tous reçu une lettre de ma part leur disant qu'ils ne pouvaient plus représenter le Parti socialiste. Ils ne sont pas PS dans l'élection", a affirmé le Premier secrétaire, alors que l'ex-ministre de l'Économie a déjà enregistré des soutiens venus des rangs socialistes.

Les élus socialistes de la Dordogne prennent-ils cette menace d'exclusion au sérieux ? "Je n'ai eu aucun écho, pas d'appel téléphonique, pas de courrier non plus m'informant que je pouvais être exclu du Parti socialiste" explique Jean-Paul Loterrie, maire de Montpon-Ménestérol. Une exclusion du Parti, Bernard Cazeau sénateur socialiste de la Dordogne n'y croit pas. L'après-présidentielle entraînera de toute façon un changement du paysage politique d'après lui. "Je sens qu'il va y avoir un redimensionnement au sein des partis politiques. De gauche comme de droite d'ailleurs. Le Parti socialiste va subir une évolution telle que vous ne le reconnaîtrez plus dans six mois" prédit l'élu périgourdin.

Michel Delpon le référent départemental du mouvement En Marche! estime qu'un élu socialiste qui soutient Emmanuel Macron n'entre pas forcément en contradiction avec son parti. "Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas socialiste mais qu'il était de gauche. Il profite aussi du phénomène du vote utile. [Face à Marine Le Pen, ndlr] Tout le monde se rassemblera autour de l'autre candidat et Emmanuel Macron est le mieux à même de rassembler" termine le référent départemental En Marche !. Un quart des élus de la Dordogne soutenant Emmanuel Macron sont socialistes d'après les représentants du mouvement.