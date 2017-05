Dordogne : "rien n'entame ma détermination à être le prochain député" du Périgord noir

Benjamin Delrieux candidat désigné par le PS pour porter ses couleurs lors des législatives en Périgord noir a réagi ce mardi sur France Bleu Périgord à l'annonce d'une candidature dissidente au PS. Celle de Nathalie Manet Carbonnière, conseillère départementale de la vallée de l'Homme

Ce mardi matin, Nathalie Manet Carbonnière a annoncé sa candidature au poste de député du Périgord noir. La conseillère départementale PS de la vallée de l'Homme estime qu'il n'y a pas dans son parti de candidatures capables de rassembler suffisamment.

Selon elle, le candidat désigné par le PS, le conseiller régional de 26 ans Benjamin Delrieux "n'est pas encore taillé pour cet exercice". "Je veux que nous puissions voter pour que la personne que nous enverrons au Parlement soit une personne qui ait une certaine solidité" explique l'élue départementale qui se dit prête à aller jusqu'au bout, même si elle se retrouvait exclue de son parti.

Voilà des déclarations qui n'ont évidemment pas fait plaisir à Benjamin Delrieux.

"La solidité sur le terrain, elle se mesure à la connaissance des dossiers, et je pense que je dispose de ces capacités, est-ce que le prochain président de la République à 39 ans est trop jeune?" avance l'élu

Division néfaste

"Moi j'ai été investi très largement par les militants socialistes, je fais une campagne de proximité, de terrain, je continue ma campagne, rien n'entame ma détermination à être le prochain député de cette circonscription" conclue-t-il.

Benjamin Delrieux estime avoir les capacités pour être le prochain député du Périgord noir Copier

Quant à la division à gauche engendrée par cette candidature, Benjamin Delrieux estime que "la division est toujours mauvaise, cela fait le jeu de la droite et de l'extrême droite". "Je vais m'atteler à emmener la gauche à la victoire et s'il y a division, moi je reste ferme sur mes convictions et j'irai jusqu'au bout" explique-t-il.