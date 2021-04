Dordogne : sans surprise, Basile Fanier est élu nouveau président des Républicains

Il était seul en lice et forcément son élection n'est pas une surprise. Basile Fanier, 28 ans, a été élu nouveau président du parti Les Républicains en Dordogne. Le jeune conseiller d'opposition à la mairie de Sarlat succède à Dominique Bousquet, élu du Terrassonnais.

Basile Fanier, élu largement

Les adhérents des Républicains en Dordogne ont élu Basile Fanier à 83% des voix soit 492 suffrages. La participation s'est établie à 71%. "J’étais le candidat naturel du rassemblement. Je m’efforcerai de traduire cet élan au service de la vigueur de nos convictions et de la renaissance de notre fédération !" a déclaré Basile Fanier après sa victoire.

Dans les circonscriptions,, Julien Cramaregeas a battu la sortante Karine Ducroq à Périgueux. A Bergerac, Frédéric Leblanc est réélu, de même que Michelle Guichard à Nontron. Caroline Sellez prend la suite de Basile Fanier dans la circonscription de Sarlat.

Qui est Basile Fanier ?

Originaire de La Roque-Gageac, Basile Fanier fait ses premiers pas en politique à tout juste 21 ans, en tant qu'adjoint au maire d'Asnières (Hauts-de-Seine) Manuel Aeschlimann. Après des études de droit à l'université Paris-Assas, il revient en Dordogne et se présente aux élections municipales de Sarlat en mars 2020. Il ne parvient pas à devancer le maire sortant Jean-Jacques de Peretti, aux commandes de la commune depuis plus de 30 ans, mais réalise une percée en récoltant 35,24% des voix au second tour.

Conseiller municipal d'opposition de Sarlat depuis, Basile Fanier se revendique du général de Gaulle et des anciens ministres Philippe Seguin et Yves Guéna. À la tête des Républicains en Dordogne, le jeune gaulliste devra trouver les bons candidats et remobiliser les électeurs avant les élections régionales et départementales, prévues en juin prochain.