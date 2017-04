Dordogne : à Saint Léon-sur-l'Isle, le vote Mélenchon se transforme (souvent) en vote Le Pen

A l'image du département, la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle a placé en tête le candidat de la France insoumise. Mais qui les électeurs vont-ils choisir au second tour ?

C'est une des communes où l'on a voté le plus pour Jean-Luc Mélenchon. A Saint-Léon-sur-l'Isle, 34 % des votes exprimés sont en faveur du candidat France Insoumise. Il faut dire que le village de 2000 habitants est un bastion historique de la gauche. Il n'y a qu'a voir les résultats du premier tour en 2012 pour se faire une idée. François Hollande été arrivé en tête avec 30,84 % suivi déjà par Jean-Luc Mélenchon avec 25.44 %. Cette année, c'est Marine Le Pen qui est deuxième avec 255 voix.

"Il va y avoir beaucoup de vote blanc et Le Pen" explique Virginie, 26 ans

Virginie a 26 ans, dimanche elle a donné son vote à Jean-Luc Mélenchon. Mais dans deux semaines, elle passera d'un extrême à l'autre puisqu'elle votera en faveur de la candidate du Front National : "Ici, je pense qu'au fond d'eux les gens ont envie de voter pour Marine Le Pen... mais ils ont peur des conséquences pour la suite, alors ils se retiennent pour l'instant". Pour le second tour son choix est fixé : "Je voterai Le Pen, bien que je n'ai jamais voté Front national. [...] Macron il ne me parle pas... C'est que des promesses tenues en l'air, en fait. C'est vraiment histoire qu'il soit élu et après... voilà."

"Ça me titille" dit Fabrice, 52 ans

Lui aussi a voté pour le candidat de la France Insoumise. Fabrice se présente comme un jeune retraité de la fonction publique. Et même si il pense voter blanc pour le second tour son choix n'est pas encore arrêté : "Je n'aime pas l'impertinence de Macron, il se croit déjà président et je n'aime pas ça du tout". Depuis quelques semaines, Fabrice discutait avec ses voisins sur l'avenir de la France : "Celui qui me ressemblait le plus, c'est Jean-Luc Mélenchon [...] Marine Le Pen, elle a des bonnes opinions... Alors même si je pense que je voterai blanc, j'ai encore 15 jours pour changer d'avis".

