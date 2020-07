Dordogne : "un jeune, une solution" l'objectif de la ministre de l'Insertion en visite dans le département

Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l'insertion, était en Dordogne ce lundi. Elle s'est rendue à la Mission locale à Périgueux avant de visiter deux entreprises d'insertion à Coulounieix-Chamiers et aux Lèches.

"Un jeune, une solution", c'est le message qu'est venue faire passer la nouvelle ministre déléguée à l'Insertion, Brigitte Klinkert. Elle était en Dordogne ce lundi. Elle s'est rendue dans la matinée à la Mission locale de Périgueux où elle a présenté le "Plan Jeunes".

6,5 milliards d'euros pour l'emploi des jeunes

Cette visite intervient moins d'une semaine après l'annonce par le gouvernement d'une enveloppe de 6,5 milliards d'euros pour accompagner les jeunes sur le marché du travail pendant deux ans. Les élus locaux présents ont plutôt bien accueilli les mesures annoncées même s'ils ont fait remonter les problématiques de la mobilité, de l'offre de services et de la difficulté à faire revenir les jeunes sortis du système.

Elus locaux et membres de la Mission locale ont participé à une table ronde avec la ministre © Radio France - Théo Caubel

La Tresse aux Lèches une entreprise d'insertion "exemplaire"

La journée s'est poursuivie par un déjeuner républicain au restaurant d'insertion le "Carpe Diem" à Coulounieix-Chamiers. Brigitte Klinkert s'est ensuite rendue aux Lèches. Elle a visité les locaux de l'entreprise "La Tresse" spécialisée dans le recyclage de textile. Ici, 37 personnes bénéficient d'un emploi d'insertion. La ministre a vanté une entreprise "exemplaire" basée sur l'accompagnement vers un retour à l'emploi et axée sur une politique de transition écologique.

Aucune annonce majeure n'a été faite lors de cette visite. "Mais je n'ai pas passé la journée ici pour repartir à Paris et oublier tout ce que j'ai vu, précise Brigitte Klinkert. Mais au contraire, pour moi, ce sont des exemples qui vont nourrir ma réflexion, mes projets et que je vais partager avec le Premier ministre et le gouvernement."