Dordogne : une opposante historique à Notre-Dame des Landes invitée par les opposants à la déviation de Beynac

Beynac-et-Cazenac, France

Pour Françoise Verchère, "les procédures d'enquête publique paraissent démocratiques mais ce n'est qu'une apparence. Tout est fait pour donner l'apparence d'un dialogue, mais il rarissime qu'un projet public puisse être vraiment contesté."

Françoise Verchère Copier

Près d'un an après l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame des Landes, Françoise Verchère (ex-maire de Bouguenais et ex conseillère générale de Loire-Atlantique) milite pour l'association Anticor contre la corruption et pour la morale en politique.

La conférence de Françoise Verchère sur la démocratie dans les grands chantiers, et par exemple à Beynac, aura lieu ce samedi après-midi à Sarlat, à 15h à la salle Pierre-Denoix (au Colombier).