Saint-Astier, Dordogne, France

Ca ne tourne plus rond à Saint Astier. Une pétition riche de 800 signatures demande à la mairie de revenir sur le plan de circulation appliqué voilà un peu plus de 2 semaines. De nouveaux panneaux de sens interdit ont été installés. La route départementale 03, la rue Numa Gadaud est désormais à sens unique. Entre nouveaux sens interdits et giratoire provisoire , la circulation n'est plus ce qu'elle était autour de la place du 14 juillet. Certains automobilistes s'y perdent,les commerçants se plaignent .David Sauter est restaurateur à la Palombière place de l'église à Saint Astier

Dimanche midi une personne d'un certain âge qui vient manger a voulu déposer sa belle mêre à côté du restaurant.Il m'a dit qu'il a fait trois fois le tour avant de monter ça nous pose des problèmes" David Sauter

Les panneaux de la grogne à Saint Astier © Radio France - Valérie Déjean

David de Souza, propriétaire d'un café en bordure de cette fameuse rue Numa Gadaud dénonce lui l'absence de concertation de la mairie

_Nous on souhaite que ce projet soit retiré, qu'on rediscute et qu'on refasse des propositions "_David De Souza

De son côté la mairie estime que les habitants ont été prévenus. Pour Franck Pons, adjoint en charge de la voirie :

il y a eu des articles faits pour présenter cette réflexion sur ce nouveau plan. Mais la chaussée était très fragile. Il fallait prendre une décision rapidement. Franck Pons

Aujourd'hui, la mairie semble laisse la porte entrouverte, rappelant que ce nouveau schéma de circulation est expérimental. Un premier bilan doit être fait d'ici le mois de juin. D'ici là, les esprits échauffés se seront peut être calmés. Car ces derniers jours à Saint Astier, d'autres panneaux ont été arrachés, de fausses signalisations installées, et la municipalité a porté plainte.