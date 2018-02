Après une légère hausse de 0,2% en 2017, le budget du département de la Dordogne devrait passer sous les 500 millions d'euros cette année (498 millions d'euros). Les aides sociales pèsent toujours très lourd sur le budget de la collectivité. Le recours à l'emprunt va être réduit mais les investissements vont se poursuivre dans les collèges, sur les routes (21 millions d'euros) et surtout pour le déploiement de la fibre optique.

1,5% d'augmentation de la taxe foncière

Après deux années de hausse des impôts à 4.5%, Germinal Peiro va demander un nouvel effort aux Périgourdins, mais il sera un peu moins important cette année. "Je m'étais engagé à ce que ce soit moins conséquent et je le fais." Cette année, la taxe foncière ne devrait augmenter que de 1.5%. Impossible de faire autrement explique le président du département. "On peut ne pas augmenter les impôts pendant cinq ou dix ans mais après on se retrouve avec une ardoise. Je préfère augmenter les impôts d'une façon raisonnable sur le long terme et emprunter moins pour rétablir nos finances. Nous avons des impôts à payer nous aussi, du carburant, des assurances. _Les Périgourdins nous donnent 110 millions en impôts et nous rendons 234 millions en aides sociales._" Le débat sur les orientations budgétaires aura lieu vendredi 9 février au conseil départemental.