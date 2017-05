Dordogne : vous député, que feriez-vous pour l'agriculture dans le Nontronnais ?

Que feriez-vous si vous étiez élu député lors des législatives des 11 et 18 juin ? Du 23 mai au 2 juin, France Bleu Périgord parcourt les quatre circonscriptions de la Dordogne pour vous demander votre avis. Quatrième étape dans le Nontronnais pour y parler agriculture.

À moins de trois semaines des élections législatives des 11 et 18 juin prochain, France Bleu Périgord s’intéresse aux thèmes forts de la campagne dans le département en vous posant cette question : "Vous député, que feriez-vous... ?" Que feriez vous, par exemple, pour améliorer le monde de l'agriculture en Périgord Vert ?

Contrôler la viande étrangère

Dans la 3ème circonscription, il y aurait plus de 2 000 exploitations agricoles selon le dernier recensement du ministère de l'Agriculture en 2010. Pas un mètre, sans qu'un champ ne soit ou brouté par des vaches ou travaillé par l'homme. A Augignac, près du lac de Saint-Estèphe, Benoît Stéphane a 251 hectares de terres. Il élève des Limousines et la première chose qu'il changerait ce serait la législation sur la viande importée. "Voir qu'une vache se vend 400 euros de moins qu'il y a cinq ans, notamment à cause de la viande étrangère qui baisse nos prix, c'est dur à avaler." Selon cet éleveur, les viandes étrangères devraient être mieux étiquetées, mieux suivies et subir les mêmes contrôles que les bovins français.

Alléger les contrôles sanitaires

Même discours à 30 kilomètres au sud près de Thiviers. Simon Tarrade a 22 ans. Cet agriculteur s'est installé il y a un an et demi en Périgord vert, et il a déjà été contrôlé par les services vétérinaires. Alors la première chose qu'il ferait c'est alléger les contrôles parce qu'aujourd'hui, "chaque erreur, c'est moins d'aides européennes, parfois 30%, 50% en moins sur une année."

"On devrait nous donner un laps de temps pour réparer nos erreurs avant de nous taper directement sur les doigts." - Simon Tarrade, éleveur près de Thiviers.

Interdire les pesticides

Mais pour d'autres agriculteurs, l'urgence n'est pas là. Sylvie Esnault vend son miel sur le marché de Piégut-Pluviers, ce mercredi. Cette apicultrice de Saint-Julien-de-Bourdeilles voudrait interdire tous les produits phytosanitaires. La semaine dernière encore elle a perdu plusieurs abeilles parce que son voisin a désherbé 50 centimètres de clôture.

Réduire les contrôles, tracer la viande étrangère ou interdire les pesticides... Toutes les idées des agriculteurs du Nontronnais à écouter ici. Copier

Pour le président des jeunes agriculteurs, Sébastien Le Chevallier, le tout bio n'est pas possible. "Il faut que toutes les agricultures, biologique, conventionnelle puissent vivre ensemble." Ce qui est le plus important pour lui, c'est d'abord que tous les agriculteurs puissent vivre dignement et se tirer un salaire à la fin du mois ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ça ce serait son premier but, s'il était député.