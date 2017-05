Dordogne : vous député, que feriez-vous pour l'éducation dans le Nontronnais ?

Que feriez-vous si vous étiez élu député lors des élections législatives des 11 et 18 juin prochains ? Du 23 mai au 2 juin, France Bleu Périgord parcourt les quatre circonscriptions de la Dordogne pour avoir votre avis. Cinquième étape dans le Nontronnais pour y parler éducation.

A moins de quinze jours des élections législatives, France Bleu Périgord sillonne le département de la Dordogne et vous pose une question : "Si vous étiez député, que feriez-vous pour... ?". Une question que l'on pose sur des thèmes de campagne fort, comme l'éducation.

Garder des écoles dans les villages

La Dordogne est un département qui compte 527 écoles primaires et maternelles, quand la moyenne est de 638 par département en France. Elle fait aussi face, chaque année, à de nouveaux RPI (regroupements pédagogiques intercommunaux). Ce sera le cas, à la rentrée prochaine, à l'école de Quinsac. La commune de 380 habitants située à mi-chemin entre Nontron et Brantôme en Périgord vert, n'accueillera plus d'enfants à la rentrée 2017. Les 23 enfants se rendront dans le RPI de Champagnac-Belair et de Villars : "Le village va mourir", se désole Christiane, une habitante retraitée qui plante ses géraniums. "Ça faisait un va-et-vient cette école tous les matins ! Et puis, on dit que quand il y a école, il y a vie...".

Le directeur de l'école de Nontron, Philippe Leguillou, propose de garder un maximum d'écoles dans les petits villages. "C'est sûr que c'est coûteux en postes, mais il faut prendre en compte la structure démographique de la Dordogne qui est très éclatée... Il faut se poser la question : est-ce qu'on garde des écoles dans ces villages-là ou est-ce qu'on les oublie ?"

L'école primaire de Quinsac va fermer à la rentrée 2017. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

Recalculer les effectifs en milieu rural

Quand les élèves ne sont plus assez nombreux pour maintenir une école ouverte, l'Inspection d'Académie décide de la fermer et / ou de la regrouper avec un autre établissement. C'est un problème pour Magali Berry. Cette maman de cinq enfants, parents d'élèves à l'école de Vanxains dans le Ribéracois, estime qu'en milieu rural, comme en Périgord vert, les comptes devraient être différents : "Il ne faudrait pas que les enfants soient comptabilisés de la même manière qu'en milieu urbain", explique-t-elle.

Ici, ils ont des classes à 26 ou 27 enfants et dès que vous avez un ou deux enfants en moins, vous avez une menace de fermeture

A la rentrée prochaine, quatre classes vont fermer rien qu'en Périgord vert : celles de Champagne-et-Fontaine, Saint Romain Saint Clément, Quinsac et Saint Martial Viveyrols. Trois d'entre elles seront regroupées en RPI. Problème : certains enfants auront des trajets plus longs qu'actuellement pour rejoindre leur nouvelle école située sur une commune voisine.

Gérer au mieux le transport

De là découle un autre problème en milieu rural : le transport. "Nous ici, à la campagne, on est dépendant de la voiture, on n'a pas de transport en commun", raconte Magali Berry. "Donc si une école en milieu rural ferme, il faut passer sa vie en voiture à transporter les enfants et quand vous en avez plusieurs, il faut faire des navettes." PhilippeLeguillou ne demande pas une réouverture de toutes les classes fermées, mais au moins une réflexion sur un "tissu scolaire qui réduirait les temps de transport."

L'école rurale est différente, parce qu'il faut faire des kilomètres. Il faut prendre ça en compte — Magali Berry, maman d'élèves

Le directeur d'école pense aussi aux activités extra-scolaires."Si j'étais député... je pense qu'il faudrait réfléchir à trouver un système pour le coût du transport pour ne pas empêcher les classes de profiter de l'offre culturelle présente sur le département." Globalement, tout deux souhaiteraient un budget plus élevé dédié à l'éducation, surtout en milieu rural.