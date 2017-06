Dordogne : vous député, que feriez-vous pour l'environnement dans le Bergeracois ?

Des vignes 100% bio ? moins de pesticides ? Que feriez-vous si vous étiez élu député aux élections législatives pour l'environnement ? Du 23 mai au 2 juin, France Bleu Périgord parcourt les quatre circonscriptions de la Dordogne pour avoir votre avis. Huitième étape dans le Bergeracois.

A moins de dix jours des élections législatives, France Bleu Périgord sillonne le département de la Dordogne et vous pose une question : "Si vous étiez député, que feriez-vous pour... ?". Une question que l'on pose sur des thèmes de campagne fort, comme l'environnement.

Toutes les vignes 100% bio

France Bleu Périgord s'est donc promené à travers le Bergeracois, pays des vignerons. 12 000 hectares de la circonscriptions sont recouverts de vignes, gérés par 12000 vignerons. Ca fait beaucoup de pesticides mais le Bergeracois est "en avance", selon le directeur de l'association Agrobio Périgord. 15% des vignes devraient être en bio d'ici l'année prochaine.

Exemple chez Gérard Cuisset, installé à Saussignac depuis 30 ans. Il a transformé les vignes de son château des Miaudoux en bio en 2003. La leucémie de sa fille de 5 ans a été le déclic. "Au début, je ne comprenais pas pourquoi ça nous arrivait. Mais quand j'ai eu le questionnaire à l'hôpital des enfants, j'ai compris. La première question c'était : quel est votre profession ?"

"C'est une question de santé publique. Si j'étais député je ferais en sorte que toutes les vignes soient converties en bio." - Gérard Cuisset, vigneron 100% bio.

Aujourd'hui, la famille Cuisset, qui cultive 25 hectares de vignes, a sorti la tête de l'eau après des années difficiles malgré les 60 000 euros d'aides de l'état pour la reconversion. Mais ce vigneron, qui souffre aussi d'un cancer, ne reviendrait jamais en arrière. Il vend son vin plus cher, entre 1 000 et 1 500 euros le tonneau contre 1 000 pour un vigneron classique.

Le bio lui demande d'être présent tous les jours sur son exploitation. Il a du employer plus de personnel. Il traite ses vignes deux fois plus qu'un vigneron classique avec des produits non chimique mais "c'est une question de santé publique". S'il avait le pouvoir demain de changer les choses, il imposerait aux techniciens de faire des recherches dans les grands vignobles pour transformer la vigne en bio. Pour lui le futur, c'est le 100% bio.

Des aides bien distribuées

Il faudrait en revanche, selon ce vigneron, que les aides à la reconversion soient mieux distribuées et que "l'Etat fasse des choix tranchés". Aujourd'hui les aides à la reconversion en bio ont jusqu'à deux ans de retard.

Pour David Fourtout, du domaine des Verdots, qui lui utilise des produits chimiques, le 100% bio est impossible. Sa solution "le vivre ensemble. Le vigneron qui traite ses vignes ne doit pas le faire quand les élèves sont dans la cour de l'école." Mais attention, tout le monde doit respecter ses règles et ça ne sert à rien de faire plus de contrôles pour vérifier si tout les agriculteurs respectent ce bon-sens, selon lui.

"Surtout pas de normes et de contrôles ! Il faudrait au contraire les alléger. Le bon sens c'est ça qu'il faudrait mettre en place." - David Fourtout, vigneron non bio.

Le droit à bien manger dans la Constitution

Pour Emmanuel Marseille, directeur de l'association Agrobio Périgord, il faudrait absolument "inscrire dans la constitution, le droit à bien manger." Selon, lui, trop de personnes se nourrissent mal aujourd'hui et les mentalités doivent changer. Tous les acteurs, producteurs, politiques, distributeurs, restaurants collectifs doivent travailler ensemble pour une meilleure agriculture et un meilleur environnement pour les Bergeracois. Mais ce n'est pas gagné, chaque année, 800 tonnes de pesticides sont vendus en Dordogne. Mais on est loin des 3 000 tonnes de nos voisins, les Bordelais.

►► LIRE AUSSI : Si vous étiez député que feriez-vous pour l'éducation, l'agriculture, le tourisme et le chômage ?