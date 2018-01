Les premières réactions aux rendez-vous parisiens de la majorité territoriale, et notamment celui de lundi avec le chef du gouvernement, se font entendre. Jean-Martin Mondoloni et François Orlandi renvoient les présidents Talamoni et Simeoni à leurs « poubelles ».

Corse, France

« Il y a des fondamentaux nationalistes qui se heurtent à un principe de constitutionnalité mais aussi à une partie de l’opinion » J-M.Mondoloni

Le président du groupe d'opposition « Pè l'avvene » à l'assemblée de Corse était ce mardi midi l'invité de la rédaction. Pour Jean-Martin Mondoloni, il était assez logique que le Premier ministre attende, avant de préciser la position du gouvernement, que le Président de la République s'exprime. Selon lui les revendications nationalistes comme l'amnistie ou le statut de résident se heurtent non seulement à la Constitution, mais aussi à une partie de la population.

« Il y a des fondamentaux nationalistes qui se heurtent à un principe de constitutionnalité mais aussi à une partie de l’opinion, je n’ai pas la conviction que les 56% de personnes qui ont légitimé la majorité soient fondamentalement tous d’accord sur les sujets qui touchent au statut de résident, la cooficialité, l’amnistie, qui sont le fond de commerce des nationalistes.

L’inscription de la Corse dans la constitution, je pense que c’est une façon d’inscrire dans le marbre de la République l’appartenance et l’encrage de la Corse et de reconnaître en même temps la particularité, l’identité de notre territoire. Le moment venu on fera partie de ceux qui considèrent que _l’autonomie est une fin_…pour nous cela ne peut pas servir de marche pied pour aller plus loin.

_C’est ce qui risque de crisper les discussions avec le gouvernement, c’est l’interprétation de ce travail, il ne faut pas céder à la fièvre institutionnelle d’abord parce-que l’_on n’a pas fait la preuve que nous avions su utiliser de façon optimale l’ensemble des pouvoirs dévolus par le législateur, et deuxièmement c’est quand mêle la première fois dans l’histoire de la décentralisation qu’on demande un nouveau statut sans avoir éprouvé le statut naissant dont je veux rappeler qu’il est aujourd’hui porté sur les fonts baptismaux et exige beaucoup de travail. Je souhaite qu’à partir des pouvoirs que nous aurons nous répondrons aux préoccupations de la Corse et des corses et je suis heureux que le Premier ministre ait donné un certain nombre de signes positifs dès hier en ce qui concerne l’accès aux soins, l’économie, la sortie du PEI. L’idée d’un PEI deuxième formule est à creuser au-delà de l’évolution institutionnelle. »

Précarité, santé, ordures ménagères, pour François Orlandi les corses ont d’autres priorités

Autre réaction celle du groupe d'opposition « Andà pè dumane ». Pour François Orlandi le dialogue doit se construire dans la sérénité, même si la majorité territoriale veut apparemment aller vite. Selon lui, le Président de la République, lors de sa venue le 6 février, éclairera davantage la volonté de Paris.



« J’imagine mal Emmanuel Macron venir le 6 février et ne pas faire d’annonce importante. Seront-elles à la hauteur de ce que la majorité territoriale attend aujourd’hui ? Ça nous le verrons…Je pense aussi que le discours revendiqué par cette majorité territoriale va nettement au-delà de ce que les corses ont voulu exprimer au moment de cette consultation des 3 et 10 décembre. On accélère beaucoup et on intensifie le niveau de revendications, je pense que les corses continuent d’être dans l’attente de solutions pour ce qui concerne l’emploi, la précarité, la santé, le logement, les ordures ménagères et aujourd’hui on veut impérativement et de manière accélérer mettre en avant l’évolution institutionnelle je ne suis pas du tout certain que ce soit la priorité absolue de nos compatriotes. »