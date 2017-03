DOSSIER : l'emploi un enjeu électoral 2017. A la rencontre des demandeurs d'emploi.

A l'occasion de la prochaine élection présidentielle, France Bleu pays Basque lance tous les mercredis "Carnet de campagne". Cette fois, nous sommes allés rencontrer ceux qui cherchent du travail. Qu'espèrent les chômeurs de ces élections? Qu' attendent-ils d'un nouveau Président ?

A la sortie de la plus importante agence Pôle Emploi du Pays Basque, à Bayonne, nous avons recueilli le témoignages de nombreux demandeurs d'emploi. La majorité ne croient plus à l"Etat providence" et n'attendent rien de ces élections présidentielles. Ils ne pensent pas qu'un nouveau Président inversera la courbe du chômage et leur amènera du travail.

Le département des Pyrénées Atlantiques fait figure de département plutôt "préservé", il est le deuxième employeur de la Région avec 8% de chômage le taux plus faible de la Nouvelle Aquitaine contre 9,7% au niveau national. L'interim y connaît également, comme au niveau national, une embellie.

Plus 2% d'augmentation mensuelle depuis le début d'année au Pays Basque. Cette hausse ne fléchit pas malgré la campagne électorale. Une période qui traditionnellement se traduit par un ralentissement économique ou du moins une stagnation. Mais rien de tout cela pour ces élections présidentielles.