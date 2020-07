Dossiers sensibles à Saint-Vaast-la-Hougue

C’était l’une des surprises des municipales dans la Manche. Au premier tour, Gilbert Doucet a battu le maire sortant Jean Lepetit. La longue période de transition pour cause de Covid s’est déroulée dans une ambiance plutôt glaciale. Et même si aujourd'hui la nouvelle majorité a posé ses cartons dans la mairie, l’heure n’est toujours pas à la détente.

Chacun avait fait le ménage

Le nouveau maire Gilbert Doucet affirme que les dossiers en cours dans la commune ont mystérieusement disparu des serveurs informatiques de la mairie.

Gilbert Doucet : "Chacun avait fait le ménage" Copier

« On a constaté que sur le serveur, il restait très peu de choses. Chacun avait fait le ménage. Il y a sûrement des gens qui n’ont pas travaillé de façon scrupuleuse (en ne partageant pas les dossiers sur le serveur commun), et puis _d’autres qui ont sciemment effacé ou récupéré des éléments_. Ça complique les choses. On est obligé de réclamer aux acteurs des projets, des éléments comme des courriers ou des échanges de mails que l’on ne retrouve pas. »

"Tous les dossiers sont à la mairie. Dire le contraire, c'est un mensonge"

Le maire sortant Jean Lepetit nie catégoriquement ces accusations.

Jean Lepetit : "tous les dossiers sont à la mairie. Dire le contraire est un mensonge" Copier

« Ce sont de fausses informations qui visent à discréditer l’ancienne municipalité. Tous les dossiers sont à la mairie. Je trouve insupportable qu’on dise de telles choses. Si la nouvelle majorité connait des difficultés pour s’installer, _c’est trop facile de trouver un bouc émissaire au lieu de chercher dans ses propres insuffisances_. En tout cas, les dossiers sont à la mairie. Dire le contraire, c’est un mensonge. »