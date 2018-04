Poitiers, France

La mauvaise nouvelle pour 155 des 431 maires de la Vienne qui viennent d'apprendre que la Dotation Globale de Fonctionnement que leur verse l' État chaque année va baisser et pour certains de manière très forte ! Cette dotation représente la plus importante aide allouée par l’État. Le pire c'est que toutes les communes ont déjà voté leur budget 2018 en s'appuyant sur la promesse du gouvernement qu'il n'y aurait pas de baisse de la DGF.

C'est un coup de massue

Parmi les communes de la Vienne impactées on retrouve St Georges-les-Baillargeaux, près de Poitiers, dont le maire Jean Claude Boutet est abasourdi "Pour notre commune c' est un manque à gagner de 218.000 euros, c'est 1/4 de la dotation, autant d'économies à trouver dans les frais de fonctionnement ce n'est pas même de l'investissement. Il faut qu'on trouve des économies alors qu'on a déjà voté notre budget. Si on ne peut plus faire les travaux de voirie par exemple il faudra expliquer pourquoi, en tous cas c'est un coup de massue."

beaucoup de communes sont déjà à l'os

Yves Bouloux, Sénateur (LR) de la Vienne et ancien Président de l'Association des Maires de la Vienne est lui aussi très remonté :"Aujourd'hui beaucoup de communes sont déjà "à l'os" et elles vont finir par remettre les clés à Mme la Préfète c'est insensé quoi !"