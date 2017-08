Dotations de l'Etat supprimées : "c'est malheureux d'être privé de ces crédits" se désole un maire mayennais

Par décret, le gouvernement a décidé de supprimer 300 millions d'euros de dotations qui devaient servir à des investissements dans les communes rurales. Stupeur et colère des élus locaux en Mayenne.

Le 17 juillet dernier, lors de la conférence des territoires, au Sénat, Emmanuel Macron avait promis aux élus locaux qu'il ne toucherait pas à ces crédits. 3 jours plus tard, ils étaient supprimés par décret. Une information de nos confrères de "Libération".

Les collectivités locales, les communes rurales en particulier, se voient ainsi privées d'une manne financière importante pour leurs investissements : la rénovation de la voirie, d'un bâtiment, d'un lotissement. Les municipalités seront sans doute obligées de reporter certains de leurs projets.

La décision du gouvernement ne va pas dans le bon sens explique Jean-Pierre Dupuis, le maire de Landivy, 1.200 habitants dans le nord-ouest mayennais : "je comprends les besoins de faire des économies. Ceci dit, il me parait plus utile de faire des économies sur le fonctionnement que sur l'investissement. Nous sommes, dans les zones rurales, les meilleurs investisseurs et nous faisons tourner la machine économique au plan local. On fait travailler les artisans et les entreprises de la Mayenne".