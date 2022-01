Double manifestation dans les rues de Bayonne

Double manifestation ce samedi 8 janvier 2022 dans les rues de Bayonne. L'une pour demander la libérations des prisonniers basques a regroupé 2.000 personnes selon l'association Bake Bidea. Ils étaient 1.760 selon la police. Trois cortèges différents ont défilé en ville et se sont réunis place Saint André, où les militants ont exigés la remise en liberté des frères Jon et Unai Parot et de Jakes Esnal. Les trois détenus purgent de lourdes peines de prison pour leur appartenance à l'organisation terroriste basque ETA. Plusieurs élus étaient dans les cortèges, comme le maire PS d'Hendaye Kotte Ecenaro ou le président de l'agglomération Pays Basque et maire (UDI) de Bayonne, Jean-René Etchegaray. Une nouvelle journée de mobilisation est annoncée pour le 18 février.

Trois cortèges ont défilé en ville avant de se réunir place Saint André © Radio France - Paul Nicolaï

Mathieu Elgoyhen Adjoint au Maire de Saint-Pierre-d'Irube: "La société civile attend quelque chose de l'Etat Français" Copier

Kotte Ecenaro Maire d'Hendaye était dans le cortégé: " Ces prisonniers doivent être en liberté" Copier

L'autre manifestation, anti pass-sanitaire et anti vaccin, a réuni 1.100 personnes. Les opposants à la politique sanitaire du gouvernement contre la Covid, ont été chauffés à blanc par les récents propos du président de la République qui a dit vouloir "emmerder" les non-vaccinés. Quelques brèves échauffourées sans gravité, ont émaillé la journée lorsque les deux cortèges se sont croisés dans les rues.