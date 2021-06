Double scrutin départemental et régional en Nord Franche-Comté : "Il a fallu acheter des urnes"

Le casse-tête logistique des élections départementales et régionales. Aux conditions sanitaires strictes, s'ajoute un double scrutin, multipliant matériel et assesseurs. Du coup, en Nord Franche-Comté, comme ailleurs, de nombreux bureaux de vote ont du être déménagés dans de plus grandes salles.

Comme partout en France, les mairies du Nord Franche-Comté ont du redoubler d'imagination pour organiser le double scrutin de ce dimanche : les élections régionales couplées pour la première fois depuis 2004 aux élections départementales.

Car qui dit double scrutin, dit deux fois plus d'assesseurs et deux fois plus d'urnes et d'isoloirs. Et comme pour accroître le challenge, on ajoute ces conditions sanitaires qui imposent de la distance et un sens de parcours bien déterminé.

Résultat, dans le Nord Franche-Comté, comme ailleurs plusieurs bureaux de vote ont été déménagés dans des salles plus grandes. C'est le cas à Belfort, Montbéliard, Valentigney, Frahier-et-Chatebier, comme dans de nombreuses communes.

"A Valentigney, avec le concours de l'état, nous avons acheté huit urnes et quatre isoloirs" explique le maire Philippe Gautier. "Pour compléter notre parc, nous avons bricolé quelques isoloirs".

Trois des huit bureaux de vote de la cité boroillote ont été déplacés dans une salle plus grande, souvent tout près du bureau initial. "Le bureau de la maternelle Donzelot a été déplacé dans la salle de l'Ota, celui de la maternelle Pezolle eu gymnase Pezolle et celui des Tales, de la salle de convivialité au gymnase", détaille Philippe Gautier

A Frahier-et-Chatebier, "on a commandé une deuxième urne spécialement pour ce scrutin et les employés communaux ont fabriqué un deuxième isoloir" explique Karine François, la maire de la commune.

A Montbéliard, pas de bureaux déménagés, mais des salles supplémentaires requises dans certains des 18 bureaux de vote de la ville. Dans les neuf bureaux équipés du vote électroniques, chaque électeur passera deux fois de suite devant la machine à voter, une fois pour les départementales et une deuxième fois pour les régionales."Ce qui ne devrait pas rallonger les files d'attentes", estime la maire de Montbéliard, Marie-Noelle Biguinet.

A Belfort, neuf bureaux de vote ont été déplacées. Un nouveau bureau A3 dérogatoire est créé à la Maison de quartierVieille Ville, rue des Boucheries. Le bureau de vote E2 à l’école élémentaire Raymond-Aubert est transféré au gymnase de l’école Raymond-Aubert, rue de la 1ère Armée Française. Les bureaux de vote B1 et B2 à l’école élémentaire Victor-Hugo sont transférés au gymnase de l’école Victor-Hugo. Les bureaux de vote D1 et D2 à l’école maternelle Châteaudun sont transférés au gymnase Émile-Parrot, rue de Châteaudun. Le bureau de vote D3 à l’école élémentaire Châteaudun est déplacé au gymnase Émile-Parrot, rue de Châteaudun. Le bureau de vote J1 à l’école élémentaire René-Rücklin est transféré au Centre culturel et social Résidences Bellevue en salle familiale. Le bureau de vote H1 à l’annexe du collège Léonard-de-Vinci est déplacé en salle 5 du collège Léonard-de-Vinci.