PHOTOS - Double scrutin et Covid, Villeneuve-lès-Maguelone réorganise ses bureaux de vote

La commune de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) a modifié ses onze bureaux de vote pour les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin. La municipalité se dit "prête" pour ce double scrutin en plus du protocole sanitaire à appliquer.

Deux élections, deux fois plus de difficultés pour les communes. À Villeneuve-lès-Maguelone, la municipalité a organisé ses onze bureaux de vote pour le premier tour du 20 juin prochain. C'est une année particulière avec deux scrutins le même jour : les élections départementales et régionales. À cela s'ajoute le protocole sanitaires lié à la pandémie de Covid-19 à appliquer. "Pas simple", reconnaît Christine Gaudillière. La responsable du service élection à la mairie de Villeneuve-lès-Maguelone nous ouvre les portes du bureau numéro 1 où 896 électeurs sont inscrits.

La ville a fait au plus simple pour l'électeur le jour du vote avec une signalétique dès l'entrée. "Il y a un système de couleurs pour chaque élection. Pour les départementales, les enveloppes sont bleus donc le marquage au sol et bleu, ce sera jaune pour les régionales", décrit Christine Gaudillière. Il sera donc possible de voter pour un seul scrutin sur les deux. Il a également fallu acquérir deux fois plus d'urnes.

Un fléchage au sol a été installé dans les bureaux de vote à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) à pour différencier les scrutins départementaux et régionaux © Radio France - Romain Berchet

Un protocole sanitaire strict

En plus du fléchage spécifique au sol pour déterminer les scrutins, le protocole sanitaire a été respecté. "En plus des masques, du gel et des auto tests pour les assesseurs, nous avons mis en place des parois en plexiglas", détaille la responsable du service élection à la mairie de Villeneuve-lès-Maguelone. Des marques ont été posées par terre pour indiquer le mètre de distance a respecter à l'entrée du bureau de vote ainsi que devant la table de vote.

Des parois en plexiglas ont été positionnées pour protéger les assesseurs dans ce bureau de vote à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) © Radio France - Romain Berchet

La mairie a également demandé à la préfecture de pouvoir changer de lieux deux de ses bureaux pour pouvoir respecter les gestes barrières. Les bulletins de vote sont au aussi en mairie bien sécurisés dans une pièce fermées à double tour.