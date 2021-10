VIDÉO - Doubler le salaire des enseignants, "c'est faisable si on en fait une priorité", assure Anne Hidalgo

Candidate déclarée à l'élection présidentielle 2022, Anne Hidalgo était l'invitée de Ma France, l'émission de France Bleu présentée par Wendy Bouchard ce vendredi. La maire PS de Paris, créditée dans les sondages de 4 à 7% des voix derrière ses concurrents à gauche, Yannick Jadot (EELV, entre 6 et 9%) et Jean-Luc Mélenchon (LFI, entre 7 et 13%), est revenue sur deux de ses priorités : l'éducation et la transition électrique dans les transports. La candidate socialiste vise la fin des voitures thermiques à l'horizon 2030.

Doubler le salaire des enseignants

En tête des thèmes abordés par la trentaine de candidats potentiels depuis la rentrée, figurent les promesses pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Anne Hidalgo a choisi de mettre l'accent sur les enseignants, proposant de doubler leurs salaires pendant le prochain quinquennat.

"Je pars du constat que les enseignants français sont parmi les moins bien payés", a-t-elle expliqué au micro de Wendy Bouchard. "La politique c'est faire des choix, établir des priorités et engager l'argent public dessus. L'école doit être une de nos priorités parce que moi j'ai connu cette école républicaine, laïque, gratuite qui fait qu'immigrée espagnole, j'ai pu grandir et faire ce que je fais", a-t-elle insisté.

"Pourquoi cela ne fonctionne plus, pourquoi l'école ne rend plus ce service dans l'égalité républicaine ? La question du salaire des enseignants est là, Comment la règle-t-on ? D'abord en la posant comme une priorité, en partant sur un plan négocié avec les organisations syndicales (...) et puis en permettant le rattrapage tout au long des carrières, pour arriver à un doublement des salaires. C'est jouable, c'est faisable si on en fait une priorité", a-t-elle fait valoir.

Interrogée sur le financement de cette mesure, Anne Hidalgo n'a pas détaillé, préférant fustiger la majorité présidentielle : "Poser la question au président de la République qui annonce 40 milliards de dépenses, en dix jours, sans que personne ne trouve à redire, il y a de l'argent".

"Les enseignants ne sont pas la seule priorité", a ajouté la maire de Paris "puisque la question des salaires trop faibles, du travail qui ne donne pas la possibilité de vivre dignement se pose aussi dans le secteur privé, il y aura aussi de grandes négociations salariales dans le secteur privé et d'autres secteurs essentiels, je pense à la santé et nos policiers", a-t-elle promis.

Transition électrique

Autre priorité affichée par la maire de Paris : tourner la page des véhicules thermiques à l'horizon 2030 dans la lignée de l'objectif fixé par la Commission européenne, qui souhaite voir s'accélérer la transition électrique dans les transports, avec la neutralité carbone en ligne de mire pour 2050.

"Je porte une proposition dans laquelle la transition écologique est plus qu'un moteur, c'est notre vision du pays qui est conditionnée par ce qu'est en train de devenir la planète (...) Et je l'ai toujours abordée en disant qu'il faut que tout le monde se sente partie prenante, je ne veux pas laisser des gens sur le bord du chemin qui nous disent : 'Je n'ai pas les moyens d'acheter une voiture électrique (...) ou je n'ai pas de station de métro à moins de 10 minutes de chez moi'", a insisté Anne Hidalgo, jugeant le plan de relance économique de 100 milliards d'euros mis sur pied par le gouvernement "très mal utilisé".

Le plan de relance rate son rendez-vous

"La transition écologique et sortir du véhicule thermique à l'horizon 2030 ne peut se faire que si on accompagne les gens qui, aujourd'hui, n'ont pas d'autres possibilités. Je suis choquée que le plan de relance - qui aurait pu nous permettre d'appuyer cette transition écologique et d'accompagner ces femmes et hommes qui ne peuvent s'acheter un véhicule électrique par exemple - n'ait pas servi à ça."

Les voitures électriques représentent aujourd'hui moins de 2% du parc automobile en France et les infrastructures adaptées sont actuellement insuffisantes pour assurer la transition. "Là encore, le plan de relance rate son rendez-vous car on aurait dû l'actionner pour accompagner les collectivités locales - régions, départements et communes - qui ont une compétence en matière d'infrastructures pour équiper le pays en stations d'alimentation électrique ou hydrogène", a souligné la candidate socialiste. "Cela nécessite bien sûr des moyens importants mais je le redis, le plan de relance a été très mal utilisé", a-t-elle conclu.

