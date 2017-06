Doubs : Fannette Charvier, la néophyte En Marche qui balaye presque tout

Fannette Charvier fait ses débuts en politique et se qualifie dans la 1e circonscription du Doubs. Elle arrive en première position du premier tour avec 29,87% des voix, près de treize points devant la députée sortante socialiste Barbara Romagnan.

Fannette Charvier incarne le renouvellement voulu par La République en Marche et pourrait bien faire partie des nouveaux visages de l'Assemblée nationale. Trente-deux ans, superviseure d'équipe de plateforme téléphonique à la CPAM de Besançon. Et peut-être future députée de la 1e circonscription du Doubs ?

Fannette Charvier a été investie pour la République en Marche le 15 mai dernier. Moins d'un mois plus tard, elle arrive en tête du premier tour dans la 1e circonscription du Doubs, recueillant 29,87% des voix. Elle détient une large avance face à la député socialiste sortante Barbara Romagnan, qui obtient pour sa part 16,04% des suffrages.

Mais pour la candidate du parti présidentiel rien n'est joué. Elle l'assure, il faudra convaincre les abstentionnistes avant le deuxième scrutin dimanche prochain, mais plus généralement aussi dans les cinq prochaines années à venir. "Tout l'enjeu du quinquennat va être de réconcilier les Français avec leurs élus. Ce qui permettra, on l'espère, de remettre les Français sur le chemin des urnes, pour qu'ils aient enfin confiance en leurs élus et en la politique", a-t-elle affirmé ce dimanche sur l'antenne de France Bleu Besançon.

Un dialogue que Fannette Charvier ne peut s'empêcher d'associer aux prochaines discussions sur la Loi Travail. "A En Marche, nous avons toujours été dans l'écoute, dans le dialogue. Le nombre de réunions de travail qu'aura la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, le prouve. C'est-à-dire que nous allons rester à l'écoute des organisations syndicales et patronales".