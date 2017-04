Présidentielle - 1er tour : participation en hausse à midi dans le Doubs, en baisse en Haute-Saône et dans le Jura

À midi, les taux de participation dans le Doubs, la Haute-Saône et le Jura sont respectivement de 29,01%, 30,78% et 30,07% au premier tour de l'élection présidentielle. Des chiffres en hausse pour le Doubs mais une participation plus faible pour le Jura et la Haute-Saône par rapport à 2012.

A midi, le taux de participation au premier tour de l'élection présidentielle dans le Doubs est de 29,01% (soit 111.307 personnes), en hausse par rapport à 2012 (28,74%)

En Haute-Saône, le taux de participation, en baisse, à midi est de 30,78%. Il était de 33,58% en 2012 à la même heure.

Dans le Jura, 30,07% des électeurs (soit 57.540 personnes) avaient participé au scrutin à midi. Une baisse par rapport à 2012 où le taux de participation était de 35,94% à midi.