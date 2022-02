Des adhérents fictifs ou fantômes et même un chien azuréen auraient participé à la primaire de LR, selon une enquête du journal Libération. Des révélations qui sèment le doute sur un scrutin dont les résultats ont été serrés, et qui suscitent l'hilarité des réseaux sociaux.

Douglas le chien et des adhérents fantômes à la primaire des LR ?

Encore un bel os à ronger dont Valérie Pécresse se serait bien passé. Le journal Libération a enquêté sur la base du ficher des adhérents du parti Les Républicains. Selon le quotidien beaucoup de votants à la primaire présentent des profils atypiques et parfois faux. Libération affirme que certains votants n’existent pas, ou qu'ils ne connaissent rien du parti, quand ils ne sont tout simplement pas décédés. Parmi eux un adhérent des Alpes Maritimes dont l'identité ne manque pas de mordant : Douglas , 40 ans aurait participé au vote, sauf que Douglas a 4 pattes et c'est un chien.

Douglas star des réseaux sociaux

Les journalistes de Libération ont pu joindre le propriétaire de Clovis, rebaptisé Douglas dans leur enquête. Lui affirme avoir inscrit son chien "_pour tester, pour voir si c’était faisable_". Il n'en faut pas plus pour déclencher une tempête d'hilarité ironique sur les réseaux sociaux. Visiblement les internautes prennent le parti d'en rire, et les comptes parodiques se multiplient. Les appels pour faire de Douglas le nouveau président remportent un vif succès.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Douglas le chien militant LR est devenu en quelques heures une star d'internet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Autre exemple de détournements humoristiques sur le réseau social Instagram.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En plus de ces comptes parodiques, Douglas est devenu en quelques minutes l'un des sujets les plus discutés sur Twitter. L'histoire a inspiré le dessinateur et auteur azuréen Joann Sfar.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Pour qui sonne le Douglas"?

En réponse à l'enquête de Libération, le parti Les Républicains annonce mercredi dans un communiqué qu'il va "saisir le procureur de la République de Paris contre le journal".

Du reste les attaques ne sont parfois pas dénuées d'arrière pensées politiques, et bon nombres d'attaques sont publiées par des comptes militants comme ceux du parti d'Eric Zemmour. Du reste, si rien n'est encore prouvé, le feu nourri des détournements sur les réseaux sociaux contre la candidate LR pourraient imprimer cette campagne de façon irréversible.