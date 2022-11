Droit à l'avortement : trois députés de Vaucluse ont voté contre son inscription dans la Constitution

Les députés ont adopté ce jeudi à une large majorité la proposition de la France Insoumise sur l'inscription dans la constitution du droit à l'avortement , par 337 voix pour et 32 voix contre. Et trois Vauclusiens figurent parmi ces 32 députés qui s'y sont opposé : les députés du Rassemblement national Bénédicte Auzanot (Cavaillon), Hervé de Lépinau (Carpentras) et Marie-France Lohro (Orange). Le député RN du Pontet, Joris Hébrard, s'est abstenu. Le 5e député de Vaucluse, l'élu Renaissance Jean-François Lovisolo, n'a pas participé au scrutin.

Le député RN de la circonscription de Carpentras, Hervé de Lépinau, a justifié son vote dans l'hémicycle :