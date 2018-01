Nice, France

Plus de 1 000 amendements figurent dans ce projet de loi de simplification administrative et parmi eux, le plus symbolique, le fameux "droit à l'erreur", qui va permettre aux entreprises et aux particuliers qui ont commis une erreur de bonne foi, de ne pas être sanctionné la première fois.

Mais "l'oubli ne fait pas partie de ce droit à l'erreur", rappelle Cédric Roussel, député niçois La République en Marche. Il a travaillé sur ce projet de loi et il passe la semaine à l'Assemblée Nationale pour discuter de ces amendements.