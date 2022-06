Droit local : les candidats aux législatives appelés à se positionner sur le rattrapage des jours fériés

Les fonctionnaires territoriaux d'Alsace-Moselle doivent-ils rattraper le Vendredi-Saint et le 26 décembre ? Une intersyndicale réunissant la CGT, la CFTC, FO, Solidaires et la FSU, demandent, dans une lettre ouverte, aux futurs députés de se positionner, à trois jours du premier tour des élections législatives.

Une harmonisation prévue dans la loi

Dans les prochains mois, pour s'accorder à la loi sur la transformation de la vie publique votée en 2019, toutes les collectivités d'Alsace-Moselle devront faire passer le temps de travail de leur fonctionnaires territoriaux de 1593 à 1607 heures par an. Soit une augmentation de 14 heures.

Les élus macronistes alsaciens et mosellans, qui ont voté cette loi, expliquent qu'il n'y a pas d'entorse au droit local, puisque le Vendredi-Saint et le 26 décembre resteront fériés pour ces agents. Dans un communiqué diffusé en avril, les députés et l'ancienne ministre Brigitte Klinkert explique que cela représente trois minutes de travail en plus par jour travaillé.

On ouvre la boîte de Pandore

"De fait ces jours ne seront plus chômés, comme le prévoit le droit local" réplique Laurent Feisthauer, le secrétaire départemental de la CGT du Bas-Rhin. Lui fait un autre calcul : "Quatorze heures par an, multiplié par le nombre d'agents territoriaux en Alsace-Moselle, ça représente plusieurs dizaines d'équivalent temps-plein économisés. C'est stratégique".

Pour Jean-Martin Adam, président de l'union départementale de la CFTC, opérer ce changement "c'est ouvrir la boîte de Pandore. Par la suite, on risque de voir dans le privé toutes sortes d'aménagements, de journées solidarité, tout est possible !"

En sollicitant les députés, l'intersyndical leur demande de montrer clairement de quel côté ils penchent au sujet de cette harmonisation. Ils demandent également aux élus locaux de s'y opposer, qui à être assignés en justice par la préfecture.

Ils pointent également ce qu'ils qualifient de contradictions de certains élus. "Les députés macronistes se prononcent pour la sortie de l'Alsace du Grand-Est pour prendre en compte les spécificités régionales. Mais ils n'ont pas défendu cette disposition du droit local", pointe Jean-Martin Adam.

Ils surveilleront particulièrement à l'avenir l'attitude du président de la Collectivité Européenne D’Alsace (CEA), Frédéric Bierry, fervent défenseur de la sortie de l'Alsace du Grand-Est. Et espèrent qu'il se positionnera pour le maintien de cette disposition du droit local pour les plus de 5000 agents de la CEA.