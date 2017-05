Drôle de 1er Mai à Orléans

Entre les défilés des syndicats et la chevauchée de Jeanne d'Arc, le 1er Mai, deux cheminements qui jamais ne se croisent, le 1er Mai est toujours un moment particulier à Orléans. Mais c'est d'autant plus vrai en ce 1er Mai 2017, entre syndicats divisés et fêtes johanniques en marge de l'actualité

Ils sont à peine 200, ce lundi matin, devant le monument des déportés situé dans le Parc Pasteur. 200 militants des syndicats Unsa, CFDT et CFTC, mais aussi élus de gauche ou simples citoyens, comme cette femme, qui confie sa "trouille" de voir Marine Le Pen élue présidente le 7 mai prochain. "Je ne comprends même pas qu'on puisse hésiter à voter Macron pour empêcher ça". Car ici le message est clair : il s'agit d'un 1er Mai de combat contre le Front National.

"Il ne doit pas y avoir de tergiversations" appelle Philippe Froment, le délégué départemental de l'Unsa. "Parce que si le 8 mai au matin nous nous réveillons avec un Front National au pouvoir, nous n'aurons plus la liberté de dire non à certaines politiques". Des appels qui mettent mal à l'aise Nathalie Valverde, élue Unsa à la Seita à Fleury les Aubrais, menacée de fermeture l'an prochain, avec ses 87 salariés. "Moi je suis là pour des revendications liées au travail, je ne me sens pas le droit de parler d'autre chose, vis-à-vis de mes collègues".

Pas de signe égal entre Le Pen et Macron selon Hélène Mouchard-Zay

Parmi les personnes qui, à l'appel des organisateurs, vont symboliquement déposer un brin de muguet devant le monument aux déportés, honorés la veille, Hélène Mouchard-Zay, la fille de Jean Zay et présidente du Cercil, le Centre d'Etudes et de Recherches sur les Camps d'Internement du Loiret. "Moi je me souviens très bien des manifestations du 1er Mai 2002 (10 000 manifestants à Orléans), et je regrette que ce sursaut républicain n'ait pas joué et que l'on soit divisés. Je regrette aussi les silences, les ambiguïtés, qu'un certain nombre de gens n'appellent pas à voter pour le candidat républicain, le seul à pouvoir nous assurer la liberté de le combattre. Et je ne comprends pas qu'on mette au même niveau Emmanuel Macron et Marine Le Pen : non ce n'est pas la même chose". Une colère partagée par Catherine, ancienne enseignante et militante Unsa : "le rassemblement était essentiel aujourd'hui, on n'a pas réussi à le faire, je suis en colère. Pourquoi ça n'est plus possible de se rassembler aujourd'hui ? Pourtant les raisons sont les mêmes, c'est toujours le fascisme qui est à nos portes".

Dans le défilé du 1er Mai, des discours parfois très différents les uns des autres

Cette colère, elle s'adresse à l'autre défilé du 1er Mai, celui qu'organisaient la CGT, Solidaires, et la FSU, et qui a rassemblé environ un millier de personnes. Dans les rues d'Orléans, des slogans, des messages, et des banderoles très mélangés voire difficiles à suivre. Il y a ceux, comme Nassim, qui sont là "pour défendre les luttes sociales, avant tout pour la Fête du Travail". Mais qui dénonce "des programmes des deux finalistes qui ne sont pas favorables aux ouvriers". Macron-Le Pen, même combat ? C'est ce que pense Auguste Michy, derrière sa banderole "Ni Le Pen Ni Macron", avec un autocollant "antifascistes" dessus : "On combat tous les fascismes, celui de Le Pen, mais aussi celui de Macron, qui avec sa politique de libéralisme et d'austérité, fait monter le Front National. Nous on prône l'abstention".

La jeunesse, je trouve qu'elle l'emmerde pas trop, le Front National

En résumé, des militants CGT en tête de cortège concentrés sur les luttes sociales, mais appelant assez clairement, à travers des autocollants distribués à tous, à faire barrage au Front National. Et d'autres qui refusent de choisir, défendant l'idée, comme Kébir Madoud, de Sud Santé (il travaille à l'hôpital psychiatrique Daumezon à Fleury), "qu'il ne faut pas laisser élire Marine Le Pen, mais que les deux camps sont dangereux". Des slogans et des messages qui agacent cette femme, militante Sud, chargée de la sécurité, et qui confie sa colère : "je trouve que la jeunesse, elle l'emmerde plus trop, le Front National, quand même. On n'est pas très nombreux, il n'y a pas assez de mobilisation dans la rue". Tout comme Bruno, qui lui arrive directement du Parc Pasteur à Orléans et qui s'énerve un peu : "j'ai vu les banderoles Ni Le Pen Ni Macron derrière moi. Moi je ne cautionne pas. Il y a une échelle de valeurs, Le Pen et Macron ça n'est pas la même chose". "Dans ces divisions aujourd'hui, il y a aussi celles de la Loi Travail, il ne faut pas l'oublier" rappelle Patrick, militant CGT.

Et pendant ce temps, la chevauchée traditionnelle de Jeanne d'Arc

Et loin de tout ça, Jeanne d'Arc, ses pages, et les scouts de toute l'agglomération, célèbrent ce 1er Mai à leur façon. Instaurée après la seconde guerre mondiale, ce 1er Mai, dans la chronologie des Fêtes Jeanne d'Arc, c'est "l'hommage de la jeunesse chrétienne à Jeanne d'Arc", explique Bénédicte Baranger, la présidente de l'association Jeanne d'Arc. "La politique n'a pas lieu d'être ici, c'est une parenthèse". On lui demande malgré tout son avis, sur ce 1er Mai particulier, entre le Front National qui comme chaque année rend hommage à la Pucelle sur la place des Pyramides à Paris, avec sa présidente présente au deuxième tour de la présidentielle et son père, Jean-Marie Le Pen, qui rend hommage à Jeanne, "le plus grand homme de l'histoire",vantant aussi son "nationalisme". Et un candidat d'En Marche qui, on s'en souvient, s'est sans doute découvert une vocation présidentielle l'an dernier à Orléans lorsqu'il était invité des Fêtes Johanniques. "On a tous besoin d'un ancrage, d'une origine, de notre histoire. Et le 1er Mai, c'est le moment où chacun retrouve sa famille, derrière Jeanne, qui rallie tout le monde. C'est à méditer aujourd'hui".