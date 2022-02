Drôme : Alban Pano en tête du premier tour des élections municipales partielles de Chabeuil

L'ancien adjoint au sport de Lysiane Vidana et conseiller départemental Les Républicains, Alban Pano, candidat Chabeuil Energie arrive en tête de ce premier tour des élections municipales partielles de Chabeuil avec 38,92 % des suffrages (1049 voix). Juste derrière et avec 25 bulletins de moins qu'Alban Pano : l'ancien maire LREM Pascal Pertusa battu en 2020 par Lysiane Vidana récolte 38 % des voix. Cécile Trempli devrait se maintenir également pour le second tour des élections municipales avec 15,06 % des voix. La liste Cultivons Chabeuil conduite par Pierre-Marie Dieval l'ancien adjoint à l'environnement sort de la course aux municipales avec 8,04 % des voix.

Sur 5854 inscrits il y a eu 2695 suffrages exprimés. Le second tour qui doit se tenir le dimanche 13 février 2022 permettra de départager les candidats à la mairie.

Ces élections municipales partielles à Chabeuil, dans la Drôme font suite aux démissions successives au sein du conseil. Après un an et demi de mandat, Lysiane Vidana ne s'est pas représentée.