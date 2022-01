Drôme-Ardèche : comment ont voté nos députés sur le pass vaccinal ?

Les députés PS et LR drômois et ardéchois ont voté contre le projet de loi "renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire". Deux députées drômoises LREM ont voté pour. Une députée de la majorité n'a pas participé au vote.

Le projet de loi qui instaure la pass vaccinal a été adopté tôt ce jeudi matin à l'Assemblée nationale : 214 voix pour, 93 contre et 27 abstentions. Sans surprise, les députés LREM (La République en marche) de la Drôme Célia de Lavergne et Mireille Clapot ont voté en faveur du texte. La députée LR (Les Républicains) de la Drôme Emmanuelle Anthoine et son collègue ardéchois Fabrice Brun ont voté contre tout comme les socialistes ardéchois Hervé Saulignac et Michèle Victory. La députée drômoise de la majorité Alice Thourot n'a pas pris part au vote.