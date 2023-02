Drôme-Ardèche : les sénateurs républicains plutôt discrets avant le débat sur les retraites

Les sénateurs commenceront ce mardi 28 février à examiner le texte sur la réforme des retraites en commission des lois. Dès jeudi, l'examen se fera en séance plénière. Les sénateurs auront deux jours de plus pour faire le tour du texte, onze jours au lieu de neuf. Ils devront avoir terminé obligatoirement le 12 mars à minuit.

Un vote des sénateurs républicains très attendu

Comme à l'Assemblée Nationale, le vote des sénateurs républicains sera examiné de près. A la différence près que les sénateurs sont majoritaires à la Haute Assemblée. Si les républicains se prononcent pour ce texte, alors il sera adopté par le Sénat.

Qu'en pensent les sénateurs républicains de Drôme-Ardèche ?

Il y a trois sénateurs dans la Drôme. Bernard Buis fait partie de la majorité présentielle et il votera le texte. La socialiste Marie-Pierre Monier devrait s'y opposer. Sans hésiter le sénateur républicain Gilbert Bouchet affiche clairement la couleur : lui aussi votera le texte sous réserve de quelques amendements notamment autour des carrières longues. Il milite aussi pour une retraite qui ne serait pas en-dessous de 1200 € pour une carrière complète.

C'est moins claire pour les deux sénateurs républicains ardéchois : Anne Ventalon était injoignable et Mathieu Darnaud nous a fait savoir qu'il ne souhaitait pas s'exprimer sur le sujet. Une fois encore le sujet pour les élus est délicat. Comme les députés, les sénateurs savent que le texte rencontre une vraie hostilité dans le pays. Et même si les sénateurs sont élus par des élus, au suffrage indirect, certains hésitent à prendre une position franchement favorable ou franchement hostile. Les sénateurs ardéchois ont-ils l'intention de voter ce texte ou de s'y opposer comme le député républicain ardéchois Fabrice Brun ? Il faudra attendre la fin de l'examen et le vote pour connaître la position de chacun. La différence avec les députés c'est que les sénateurs devront eux voter ce que n'ont pas fait les députés.