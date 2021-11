Drôme : création d'un comité de soutien à la candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle

Drôme Macron 2022. Le nom a le mérité de la clarté. Ce comité de soutien a été initié par Rachida Khiati (conseillère municipale à Romans-sur-Isère), Jean-Michel Catelinois (maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux), Philippe Huyghe (vice-président de la communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans), Ludwig Montagne (maire de Saint-Barthélémy-de-Vals) et Frédéric Roux (maire de Mollans-sur-Ouvèze).

Rassembler des gens contents du bilan du Président

L'objectif affiché est de "rassembler des gens de tendances différentes qui sont contents du bilan du Président et qui veulent lui donner cinq ans de plus pour qu'il poursuive ce qu'il a commencé à faire" explique Philippe Gudin, conseiller municipal à Châtillon-en-Diois, qui a pris la présidence du comité. Parmi les 45 premiers signataires, élus locaux et personnes dites de la société civile, certains n'ont pas d'étiquette. "Il n'y a pas que des militants LREM qui soutiennent le président de la République. D'autres peuvent partager nos valeurs", précise Philippe Gudin.

20 maires parmi les premiers signataires

"Des chefs d'entreprise, des agriculteurs, des maires sont satisfaits de l'action de l'Etat pour eux", abonde le sénateur LREM Bernard Buis, "et ils me disent merci Bernard ! Nous voulons le faire savoir. Nous aussi, on veut occuper l'espace médiatique". Lui est fier de compter dans ce comité 20 maires prêts à donner leur parrainage au chef de l'Etat. "Ce n'est qu'un début" ajoute Bernard Buis qui espère que d'autres rejoindront ce comité de soutien qui devrait se transformer en comité de campagne quand Emmanuel Macron sera officiellement candidat.