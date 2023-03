Drôme : des tracts d'extrême droite contre le maire de Valence

C'est une charge menée par Reconquête contre le maire de Valence. Depuis le samedi 11 mars, des tracts sont distribués par des militants du parti d'Eric Zemmour dans les boites aux lettres des Valentinois. Ils accusent le maire de Valence Nicolas Daragon et le conseiller municipal Adem Benchelloug de liens avec la confrérie des Frère musulmans.

Le tract s'appuie sur l'affaire polémique de l'école musulmane .

Le coordinateur de Reconquête dans la Drôme assume. "Cette opération est toujours en cours. Il est prévu de distribuer l'ensemble de ces 50 000 tracts qui ont été édités" développe Serge Lévy, évoquant même une distribution pouvant s'étendre jusqu'à Romans-sur-Isère. Le tract a été réalisé et financé par le parti d'Eric Zemmour à Paris par Damien Rieu, ancien génération identitaire, ancien RN maintenant travaillant pour Reconquête. "On essaye d'empêcher l'islamisme d'avancer, de s'infiltrer dans les institutions et d'empêcher des élus complices. Aujourd'hui, ça explose au visage de Nicolas Daragon. Il faut qu'il assume et qu'il en tire les conséquences" se justifie le militant.

"Je suis la cible d'un groupuscule d'extrême droite"

"Je suis la cible d'un groupuscule d'extrême droite qui distribue des tracts diffamatoires et qui incitent à la haine" explique le maire de Valence. Nicolas Daragon a répondu par un courrier adressé aux Valentinois en dénonçant un tract "aux relents nauséabonds" : "il s'agissait d'informer mes concitoyens parce qu'ils reçoivent un document fantasque dans lequel on porte des accusations graves. J'ai déposé plainte évidemment pour diffamation et incitation à la haine. J'ai d'autres chats à fouetter, et beaucoup de travail", conclut le maire.