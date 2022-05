Drôme : des voix s'élèvent contre la candidature de Marie Pochon aux élections législatives

Marie Pochon est désignée candidate pour la Nouvelle union populaire écologique et sociale en vue des élections législatives de juin prochain dans la 3e circonscription de la Drôme. Une candidature qui ne fait pas l'unanimité au sein des militants.

La Lyonnaise de 32 ans, Marie Pochon, représentera la Nouvelle union populaire écologique et sociale en vue des législatives de juin prochain. Elle briguera le siège de députée de la 3e circonscription de la Drôme. Mais certains militants dénoncent un parachutage de la Secrétaire Générale de Notre Affaire à Tous dans le département. Dans une pétition publiée ce dimanche 8 mai, ces militants demandent aux instances parisiennes de revenir sur cette nomination pour un profil plus local. Ils regrettent de ne pas avoir eu le choix de leur représentant. Pour eux, Marie Pochon ne connait pas vraiment le territoire drômois et sa ruralité.

Un parachutage qui passe mal

Dans leur pétition, des militants accusent le "parachutage d'être une pratique d’un autre âge. Il ne peut être accepté localement par ceux qui agissent au quotidien, élus, associations, entrepreneurs et par les citoyens en général". Avant d'arriver dans la Drôme, Marie Pochon a d'abord tenté une candidature dans les Pays de la Loire puis à Lyon. "Un manque d'authenticité de la part de la candidate".

"Un parachutage est contraire à nos valeurs. S’imposer n’est pas digne de candidats qui devront faire vivre la démocratie au sein des plus hautes instances délibératives de notre pays."

Elle est très attachée à la Drôme

Mais selon Olivier Royer, porte-parole EELV dans la Drôme "sa candidature a seulement été envisagée dans les Pays de la Loire, rien d'acté. Et à Lyon, elle avait parfaitement le droit d'y être candidate". Pas de parachutage selon Olivier Royer : "je peux entendre le mot parachutage lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui n'a aucun lien avec un territoire. Mais Marie Pochon est originaire de la Drôme, elle a grandi au nord de Romans dans un village de 400 habitants. Elle y a passé toute sa jeunesse jusqu'à son bac. Elle est très attachée à la Drôme."

Le porte-parole rajoute : "j'entends la colère qui est légitime lorsque ce n'est pas les candidats qu'on avait envisagés qui sont finalement choisis. Mais c'est le jeu de l'Union. Le jeu de l'Union veut que l'on soit tous derrière les candidats qu'ont choisis les partis."

Ce lundi 9 mai, les partis de gauche de la Drôme composant la Nouvelle union, se réunissent pour décider d'un calendrier de lancement de la campagne.