Drôme : "En Marche"... arrière toute sur Crest pour les législatives

C'est officiel, le mouvement du Président de la République a bien investi une candidate sur la troisième circonscription de la Drôme. Célia de Lavergne n'avait pas eu l'aval de l'état major parisien avant la fin du dépôt de candidature vendredi, c'est désormais chose faite.

En Marche a bien un candidat sur la troisième circonscription de la Drôme. Une candidate même : Célia de Lavergne, son suppléant Xavier Charmoy est issu du MODEM. Elle ne comprend pas très bien pourquoi elle n'a pas eu l'investiture officielle avant vendredi et la clôture des candidatures en préfecture, mais depuis ce matin et son coup de téléphone à l'état major Parisien de La République En Marche, c'est certain elle est bien investie.

Cafouillage

Vendredi soir pourtant le service communication de La République En Marche nous indiquait : "Cette circonscription fait partie de celles que nous avons gelées car il y a plusieurs candidatures compatibles, que nous pourrons regarder". Fin des questions et du cafouillage donc, le même service de presse de LREM affirme ce lundi soir que Célia de Lavergne est en effet officiellement candidate En Marche.

Mère de famille diplômée de Polytechnique

Âgée de 37 ans, mère de trois enfants, elle s'est installée à la Chapelle-en-Vercors depuis un an. Avant son congé parental elle travaillait à la mairie de Paris sur des dossiers d'urbanisme, liés entre autre à la COP 21. Célia de Lavergne est diplômée de Polytechnique et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.