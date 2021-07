Drôme : Marie-Pierre Mouton réélue sans surprise présidente du conseil départemental

C'est une séance sans surprise qui a débuté ce jeudi à 10 heures à l'hôtel du département de la Drôme à Valence. La présidente sortante LR Marie-Pierre Mouton a été réélue présidente avec les 28 voix de sa majorité.

C'est Jacques Ladegaillerie, premier vice-président sortant et doyen de l'assemblée, qui a ouvert les débats soulignant "l'abstention record et le délitement de l'esprit civique". Pour la majorité, Franck Soulignac a proposé la candidature de Marie-Pierre Mouton saluant "une présidente juste, dynamique et déterminée qui a su relever les défis de ces dernières années particulièrement pendant la crise sanitaire".

28 élus sur 38 sont dans la majorité

L'opposition n'a pas présenté de candidat à la présidence, même par principe. Les 10 élus d'opposition ont voté blanc. Il faut dire que la majorité de droite est désormais très large. La droite a remporté trois nouveaux cantons : Romans-sur-Isère, Valence-2 et Grignan. Avec des binômes sur 14 des 19 cantons, la majorité sortante désormais de 28 élus sur 38. L'union de la gauche et des écologistes ne garde que trois cantons et donc six élus. La République en marche a remporté deux cantons soit quatre élus.