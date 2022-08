Drôme : "la bataille sera déterminée" promet Jean-Luc Mélenchon à Châteauneuf-sur-Isère

La France Insoumise ne participera pas au Conseil national de la refondation annoncé par Emmanuel Macron le 8 septembre, Jean-Luc Mélenchon l'annonce ce vendredi 26 août sur les "amphis d'été" qui se tiennent jusqu'à dimanche à Châteauneuf-sur-Isère. Après deux mois d'absence, Jean-Luc Mélenchon insiste "il n'y a pas d'arrangement possible" avec la France Insoumise.

Ce sera la bataille générale - Jean-Luc Mélenchon

Pour sa rentrée politique, le chef des Insoumis déclare "ce sera la bataille générale" face au gouvernement. Lors d'un point presse improvisé, Jean-Luc Mélenchon poursuit : "Monsieur Macron a décidé d'être frontal, la seule manière qu'il ait de se tirer de ce mauvais pas c'est de conclure une alliance avec Les Républicains et de moyenner avec le Rassemblement National."

Dans le même temps, dans l'amphithéâtre Louise Michel du Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes se tenait le deuxième gros débat de l'après-midi. Faut-il désobéir à l’Union européenne pour faire face aux urgences sociales et écologiques ? C'est sur cette question que se sont opposés Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports et la députée européenne insoumise Manon Aubry.

Devant 1080 passionnés de politique, Marlène Schiappa a quant à elle débattue face à Alexis Corbières, député Insoumis de Seine-Saint-Denis. "Je salue une forme de courage" a déclaré Alexis Corbière à l'issue de cet échange. Sur le thème "être républicain aujourd'hui", les opposants ont évoqué l'importance de la laïcité à l'école ainsi que la sauvegarde du service public.

Par ailleurs, les députés Insoumis venus ce vendredi 26 août 2018 aux universités d'été dans la Drôme (Manuel Bompard, Mathilde Panot et Adrien Quatennens) ont donné leurs priorités pour cette rentrée politique. À Châteauneuf-sur-Isère, le député du Nord, Adrien Quatennens a évoqué trois sujets : l'urgence climatique, l'inflation et dès septembre la mise en place d'une mission flash autour de la taxation des superprofits. Le député La France insoumise Eric Coquerel et celui de la majorité David Amiel seront les deux co-rapporteurs de cette mission. Ces auditions seront réalisées tous les mardis et concerneront notamment trois secteurs : l'énergie, le carburant et le fret maritime.