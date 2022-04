Drôme : quatre candidats Rassemblement national déclarés pour les élections législatives

Le Rassemblement national de la Drôme a présenté ce samedi 16 avril ses quatre candidats dans la course pour les élections législatives les 12 et 19 juin prochains.

Dans la Drôme, le Rassemblement national, parti de Marine Le Pen, a présenté ses quatre candidats pour les élections législatives du 12 et 19 juin prochains. Ils vont tenter de remporter les quatre sièges de député dans les circonscriptions du département.

Philippe Tosello-Pace se présente pour la première circonscription : Bourg-lès-Valence, Tain-l'Hermitage, Valence I, Valence II, Valence III, Valence IV. Mireille Clapot députée LREM est actuellement en cours de mandat dans cette circonscription.

Lisette Pollet référente RN de la Drôme et conseillère régionale se présente dans la deuxième circonscription : Loriol-sur-Drôme (moins la commune d'Ambonil), Marsanne, Montélimar I, Montélimar II, Pierrelatte, Portes-lès-Valence. Mandat actuellement détenu par la députée LREM Alice Thourot.

Véronique Stin représentera le RN dans la quatrième circonscription : Bourg-de-Péage, Le Grand-Serre, Romans-Isère I, Romans-sur-Isère II, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Saint-Vallier. La députée Les Républicains Emmanuelle Anthoine en détient actuellement le mandat.

Selon Lisette Pollet "pour l'instant nous restons focalisés sur le second tour de la présidentielle pour porter notre candidate Marine Le Pen à l'Elysée mais dès que l'élection sera passée nous partirons à la rencontre des habitants et notamment en continuant de tracter sur les marchés du département."

Cependant, certaines circonscriptions pourraient être plus difficiles que d'autres à obtenir. Dimanche dernier lors du premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen est arrivée première dans la deuxième et la quatrième circonscription de la Drôme. Pour les deux autres c'est Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Deux circonscriptions où le Rassemblement National va devoir ferrailler pour convaincre les électeurs lors des législatives.