Mort de Jacques Chirac: l'ancien maire d'Amiens Gilles de Robien salue la mémoire "d'un grand monument"

Amiens, France

"On a appris à se connaître même si j'étais Giscardien en 1974 et je lui en ai beaucoup voulu en 1981 de ne pas s'être engagé d'avantage pour renouveler le mandat de Valéry Giscard d'Estaing." Mais après on a appris à se connaître et on s'est fait confiance, c'est pour ça que en 2002, Jean-Pierre Raffarin m'a appelé au gouvernement, c'était un mardi matin.

Il ne jouait pas à être président, il était président

"Qu'il soit à son bureau, à l'hôtel de ville d'Amiens, dans la rue, dans sa bagnole c'était le même." C'était un terrien, un rural et un homme avec la fibre locale. On ne peut pas aujourd'hui comparer Jacques Chirac à un responsable politique actuel. C'était un mélange de bon sens et d'empathie pour les gens que je ne connais pas actuellement en politique, mais ça viendra peut-être. "

Jacques Chirac a apporté beaucoup à Amiens

"Ce serait bienvenu, même si je n'ai pas de conseils à donner, de donner son nom à une rue, une place ou encore une école. Il nous a empêché d'avoir le TGV en 1986 c'est vrai, mais à part ça on lui doit la zone franche, et les milliers d'emplois qu'on a pu crée à travers les nouvelles technologies, c'est grâce à lui."