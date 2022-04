DSP Maritime, l’Assemblée de Corse repart pour 7 ans

La nouvelle délégation de service public maritime a été votée ce jeudi à la majorité par l'Assemblée de Corse après 7 heures de débats houleux entre l’exécutif territorial et l’opposition partagée entre vote contre et abstention.

La délégation de service public maritime 2023-2029 a été adopté par la seule majorité territoriale. Les 32 voix de Femu a Corsica, la droite s'est abstenue, Avanzemu n'a pas participé, et Core in Fronte et Josepha Giacometti ont voté contre. 7 heures de débats houleux pour une DSP répartie entre les cinq ports de commerce de l'île et Marseille, dotée d'une enveloppe annuelle de 85 millions d'euros par an.

L’opposition entre abstention et vote contre

Le groupe Core in fronte a voté contre le rapport sur la délégation de service public maritime. D'abord parce qu'il est selon lui hérité d'un schéma de 50 ans au service d'un lobby corso marseillais mais aussi parce qu'il fait passer à la trappe la compagnie maritime régionale. Pour que ce cheval de bataille nationaliste reste dans la course, Paul félix Benedetti proposait une DSP maritime non pas de 7 ou 8 ans mais d’une durée de 4 ans : « C'est une DSP de 8 ans qui stabilise un modèle économique maritime éculé, l'héritage d'une vision politique d’il y a 50 ans qui voulait stabiliser l'outil maritime de Marseille et pas de la Corse. On doit évoluer, les nationalistes ont toujours prôné la création d'une compagnie publique régionale qui soit au minimum propriétaire de la flotte. Aujourd'hui, pérenniser un contrat de DSP à 8 ans sur Marseille, c'est pérenniser un système, un lobby Corso-Marseillais. On a demandé _un contrat de DSP de 5 ans, comme ça avait déjà été fait par le passé en 2015, ça a été refusé au prétexte qu'il y avait un risque d'avoir de mauvaises offres, que l'Europe trouve à redire ou encore que ce sont des critères qui n’étaient pas fondés_. S'il y avait un risque, il est à prendre, c'est l'intérêt de la Corse, des marins, pour qu'on puisse créer un outil publique territoriale très fort qui soit adossé à une volonté politique exclusivement aux besoins des Corses. »

« Nous venons de très loin »

La présidente de l'office des transports Flora Mattei s'est félicité que le conseil exécutif ait réussi à convaincre l’Europe de maintenir un service public. Elle répond aux attaques de l'opposition qui lui reproche d'oublier d'inscrire la compagnie régionale maritime en tête d'affiche : « Nous venons de très loin, dans le sens où les fondamentaux du service public étaient niés. Il y a quelques mois de cela à l'Europe, on a pu entamer les discussions avec le secrétariat général des affaires européennes et la Commission européenne, dans le cadre de la procédure formelle d'examen qui a été ouverte en 2020 par la Commission européenne. Aujourd'hui, ce rapport présente un contrat de délégation de service public pour sept années, sept années qui apporteront la stabilité, la notion de prospection pour justement une montée en gamme avec un verdissement des flottes et une vision avec une respiration étant donné que vous savez très bien le contentieux nourri que l'on a dans ce panorama en tout cas pour les transports. La compagnie maritime territoriale n'est pas une idée du passé, pas du tout, c'est même une idée en fait que l'on a proposé à la Commission européenne de développer dans un cycle de discussions annexes, connexes, qui s'ouvrira donc à partir de 2023, une fois qu'il y aura les attributions. »

Après le maritime ce jeudi un autre gros dossier doit être présenté aux élus, le plan de gestion et de traitement des déchets.