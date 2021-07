De nouveaux objectifs pour Limoges Agglomération ont été défini pour l'horizon 2030

Les membres du SIEPAL, le syndicat intercommunal d'Etudes et de programmation de l'agglomération de Limoges a voté le nouveau schéma de cohérence territoriale appelé SCoT 2030, un dossier de plus de 2000 pages. Il prévoit 110 orientations d'aménagements dans les communes de l'agglomération.

Le SCoT 2030, le projet de schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Limoges a été voté hier par les 76 membres du SIEPAL, le syndicat intercommunal d'Etudes et de programmation de l'agglomération de Limoges.

Il contient 110 orientations et objectifs à atteindre d'ici 2030 comme la production annuelle de 1025 logements neufs, la diminution de 51% de la consommation d'espace à destination d'habitat, la réduction de 56% de la consommation d'espace à vocation économique, la reconversion des friches et le renouvellement des espaces urbains existants...etc. Un dossier de plus de 2000 pages afin d'équilibrer les enjeux urbains et ruraux.

Un projet (trop) ambitieux ?

Selon cinq associations de protection de l'environnement, Alternatiba, Barrage Nature Environnement, Terre de Liens, Sources et rivières du Limousin et Limousin Nature Environnement, consultées lors de l'enquête publique, les données démographiques sur lesquelles se basent les élus sont trop ambitieuses. En effet, selon ses propres études, le comité syndical a pour fil directeur de ces orientations d'aménagements, une croissance démographique de 21.000 habitants d'ici 2030.

Ce que disent les associations

Ce qui fait grincer des dents les associations car selon elles, ce projet justifie l'artificialisation de 900 hectares de terres agricoles, naturels et forestiers par cette ambition démographique explique Cédric Forget, le président de l'association Barrage Nature Environnement : "sans interdire tout développement, nous contestons les chiffres du SIEPAL car quand on regarde ceux de l'Insee, on voit bien que l'agglomération de Limoges a perdu de la population ces cinq dernières années, donc ça ne justifie pas certains aménagements des terres. C'es la loi qui a renversé les usages d'aménagements en urbanisme, c'est-à-dire que l'on se doit d'être dans une perspective de sobriété foncière."

Ce que disent les élus du comité syndical

Le président du comité syndical, Vincent Léonie, également adjoint à la politique d'urbanisme de la ville de Limoges ne dit pas le contraire. Seulement dans les faits, les élus sont plus optimistes : "Si on regarde uniquement les chiffres de l'Insee, on se rend compte que notre territoire perd de la population. En revanche, il y a aussi la volonté des élus sur le territoire et compte tenu de la situation actuelle, les chiffres nous le disent il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'y installer. Les chiffres sont atteignables car on se donnera les moyens d'avoir un véritable marketing et identité territoriale, une véritable attractivité dans les années à venir."

Les élus défendent également un projet respectueux de l'environnement mais il faut faire des choix assume Vincent Léonie : "Le SCoT préserve l'environnement au mieux mais il faut tout traiter. Il y a aussi le développement économique et l'accueil de la population. On essaie d'avoir un éventail large, de réfléchir au parc éolien comme à l'hydroélectricité et au photovoltaïque. On ne réfléchit pas que par de la construction hyper dense sur la ville de Limoges."

Les associations vont déposer un recours auprès du préfet qui a deux mois pour valider ou émettre des réserves sur ces orientations d'aménagements.