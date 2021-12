Du 126ème régiment d'infanterie au bain de foule, Jean Castex sur un air de campagne à Brive

Le Premier ministre Jean Castex a démarré sa visite dans la cité gaillarde sous la pluie à la caserne du 126ème régiment d'infanterie. Une visite en compagne de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants ainsi que du général Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de Terre.

Les "Bisons" du 126 ont présenté leur nouvelle arme : le Griffon, un véhicule ultra-connecté de 25 tonnes dernier cri. Une arme appartenant au programme "Scorpion", qui vise à créer un système de combat tactique, évolutif et flexible et d'ainsi rendre plus moderne l'armée.

Le Premier ministre a constaté les améliorations dans la caserne. Le 126 a été renforcé avec de nouveaux équipements grâce à la Loi de Programmation militaire sur la modernisation des unités.

"Il ne faut pas oublier que nous avions accumulé du retard sur cette modernité dans notre armée", a rappelé Jean Castex. "Depuis une dizaine d'années, nous étions sur un financement dans le budget de l'ordre de 30 milliards d'euros par an pour l'armée. Aujourd'hui, nous sommes à 41 milliards !"

Bain de foule à la rencontre des Brivistes

Mais Jean Castex n'est pas venu parler que de véhicules blindés. Le Premier ministre s'est autorisé une halte à la halle gaillarde bondée à l'heure du déjeuner. Opération séduction pour le Premier ministre qui a eu un mot pour tous les commerçants mais aussi les clients accoudés au comptoir, même un cocker a eu le droit à sa caresse.

A maintenant quelques semaines de l'officialisation, plus que probable, de la candidature d'Emmanuel Macron à sa propre succession, il faut occuper le terrain pour l'exécutif, encore plus en Corrèze, "la terre refuge" de Valérie Pécresse, la nouvelle candidate Les Républicains à la présidentielle.

Le Premier ministre a conquis son public, la déambulation s'est déroulée dans une ambiance conviviale. "C'est un homme des territoires", sourit Laura, une cliente de la halle Gaillarde. "Ici en Corrèze, il a sa place. C'est une bonne chose de venir nous voir, car ici ce n'est pas Paris. C'est un homme politique proche des citoyens. On sait que c'est une visite politique, la Corrèze c'est une terre présidentielle."

Une annonce attendue par les infirmières à domicile

Une terre présidentielle pour une campagne présidentielle ? Non, pour le Premier ministre ce bain de foule n'a rien à voir avec la future campagne : "Depuis que je suis Premier ministre, je n'ai cessé de me rendre dans les territoires. Je suis un provincial assumé et affirmé. Je suis Premier ministre, c'est mon rôle d'aller à la rencontre de la population, cela n'a rien à voir avec une élection. "

La journée de Jean Castex à Brive s'est achevée dans un centre de vaccination. Le Premier ministre a rappelé l'importance de la vaccination notamment dans les zones rurales. D'ailleurs, l'ancien maire de Prades a levé le voile sur l'une des mesures qui seront officialisées lundi après le conseil de défense sanitaire.

Les infirmières à domicile vont voir les indemnités pour les vaccinations à domicile augmenter a annoncé le Premier ministre : "Ces professionnelles nous avait expliqué qu'elles n'étaient pas rémunérées assez compte tenu du temps qu'elles devaient réserver pour la vaccination à domicile. Elles verront ces indemnités augmenter, une nouvelle manière de favoriser la vaccination dans les zones reculées auprès des populations fragiles qui ne peuvent pas se rendre dans un centre." Cette augmentation sera effective dès lundi.